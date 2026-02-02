阿里山林鐵受邀出席德國赫曼赫塞鐵路全線通車典禮 以隧道工程與文化治理經驗展開國際專業交流

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處，於2026年1月28日至1月31日 應邀前往德國，出席赫曼赫塞鐵路（Hermann-Hesse-Bahn）全線通車典禮，並與德國地方政府、鐵道專業團隊及民間鐵道組織進行多場交流，分享山岳鐵路之修復經驗與治理實務。

此次交流契機，源自周大觀文教基金會於2025年邀請「生命奉獻獎」得主造訪臺灣期間，實地走訪阿里山國家森林遊樂區與林鐵處交流。期間，Clemens Götz博士（德國Althengstett前市長）與 Ryyan Alshebl（德國Ostelsheim市長）深刻感受到阿里山林鐵與自然環境融合共生之特色與價值；同時，透過《2421 公尺的迴聲：阿里山林鐵全線紀行》英文版一書，進一步理解42號隧道修復工程背後所面臨之工程挑戰、生態考量與決策歷程。

廣告 廣告

兩位得獎者返德後，將相關觀察與經驗分享予赫曼赫塞鐵路專業人員，並發現阿里山林鐵與赫曼赫塞鐵路之全線通車，皆與關鍵隧道工程密切相關，且在工程規劃與施工過程中，同樣需回應生態保育與環境共生等課題。基於此一專業理解與高度共鳴，德方於赫曼赫塞鐵路全線通車之重要時刻，特別邀請阿里山林鐵以國際貴賓身分出席，交流鐵路實務經驗。

林鐵處王昭堡處長親自率團前往德國，除出席赫曼赫塞鐵路全線通車典禮外，並接受卡爾市(Calw)市長 F. Kling 先生正式接待，實地了解卡爾市如何結合鐵道建設與諾貝爾文學獎得主赫曼·赫塞（Hermann Hesse）之文學地景，透過展覽與主題式遊程，使鐵路成為城市文化治理與公共溝通的重要媒介。行程期間，亦與臺灣駐德國慕尼黑辦事處處長趙彥青 博士交流，感謝駐外單位協助促成臺德鐵道專業對話與行程安排。

赫曼赫塞鐵路全線通車典禮由德國巴登—符騰堡邦交通部長Winfried Hermann主持，並且由Calw郡郡長Helmut Riegger、多位地方市長、國會議員及公共事務代表共同出席，展現德國邦級與地方政府對區域鐵路復駛，及永續交通政策之高度重視，也為此次臺德鐵路交流奠定穩固之基礎。

雙方亦針對 Tunnel-in-Tunnel（隧道中的隧道） 工法進行實地踏查與技術討論，分享如何在確保營運安全之前提下，同時兼顧生態保育、文化保存與市民溝通等多重課題。相關經驗對於同樣面臨自然災害頻繁、法規要求嚴謹之森林鐵路治理，具有高度對話與參考價值。

此外，林鐵處團隊亦與 Friends of the Württemberg Black Forest Railway 進行座談交流，除介紹阿里山林鐵近年修復與轉型歷程外，並透過《2421 公尺的迴聲》一書及相關影像內容，分享鐵路修復背後與社區建立信任之過程。來自嘉義之嘉頌重奏團並於 Ostelsheim市政府演出《阿里山林鐵音樂紀行》，以音樂與藝術形式，與當地市民交流欣賞阿里山鐵道之歷史記憶與當代樣貌。

王昭堡處長表示：「不論是在阿里山或德國，隧道工程都是一項高度考驗決心與韌性之工作。這些工程不只是結構之修復，更是讓人民重新相信這條鐵路仍值得被託付之重要過程。」他指出，此次德國交流顯示，不同國家之鐵路雖面對各異之自然條件與法規體系，但在工程技術、自然生態、文化責任與社會溝通上，卻有高度共通之課題與價值。

林鐵處表示，未來將持續與德方就隧道工程經驗、鐵路治理及文化交流等面向保持聯繫，期盼在專業對話之基礎上，逐步拓展更長期且實質之國際鐵道合作。

圖：阿里山林鐵2026年1月28日至1月31日 應邀前往德國，出席赫曼赫塞鐵路（Hermann-Hesse-Bahn）全線通車典禮，並與德國地方政府、鐵道專業團隊及民間鐵道組織進行多場交流，分享山岳鐵路之修復經驗與治理實務。（記者吳瑞興翻攝）