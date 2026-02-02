阿里山林鐵受邀出席德國赫曼赫塞鐵路全線通車典禮 展開國際專業交流

參訪 The Stellwerk 1 Railway Museum，交流鐵路信號保存理念，並就閉塞與行車安全議題交換意見。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村/嘉義報導

阿里山林鐵處日前應邀前往德國，出席赫曼赫塞鐵路全線通車典禮，並與德國地方政府、鐵道專業團隊及民間鐵道組織進行多場交流，分享山岳鐵路之修復經驗與治理實務。

林鐵處表示，赫曼赫塞鐵路全線通車典禮由德國巴登—符騰堡邦交通部長Winfried Hermann主持，並且由Calw郡郡長Helmut Riegger、多位地方市長、國會議員及公共事務代表共同出席，展現德國邦級與地方政府對區域鐵路復駛，及永續交通政策之高度重視，也為此次臺德鐵路交流奠定穩固之基礎。

雙方亦針對 Tunnel-in-Tunnel（隧道中的隧道） 工法進行實地踏查與技術討論，分享如何在確保營運安全之前提下，同時兼顧生態保育、文化保存與市民溝通等多重課題。相關經驗對於同樣面臨自然災害頻繁、法規要求嚴謹之森林鐵路治理，具有高度對話與參考價值。

此外，林鐵處團隊亦與 Friends of the Wurttemberg Black Forest Railway 進行座談交流，除介紹阿里山林鐵近年修復與轉型歷程外，並透過《2421 公尺的迴聲》一書及相關影像內容，分享鐵路修復背後與社區建立信任之過程。來自嘉義之嘉頌重奏團並於 Ostelsheim市政府演出《阿里山林鐵音樂紀行》，以音樂與藝術形式，與當地市民交流欣賞阿里山鐵道之歷史記憶與當代樣貌。

林鐵處表示，未來將持續與德方就隧道工程經驗、鐵路治理及文化交流等面向保持聯繫，期盼在專業對話之基礎上，逐步拓展更長期且實質之國際鐵道合作。