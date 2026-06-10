阿里山林鐵因雨預警停駛2天 6/11全線恢復營運

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）因滯留鋒面及西南氣流影響，阿里山林鐵沿線零星落石，已於昨天起、連2天預警性停駛，因山區雨勢趨緩，在交力坪附近落石崩坍處已完成清理及路線巡檢，全線明天恢復營運。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處依據中央氣象署預報資料，6月9日、10日受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，為維護行車安全，阿里山林業鐵路9日、10日預警性停駛。

阿里山林鐵及文資處今天發布新聞稿表示，這波雨勢造成林鐵沿線有零星落石，以35.29公里處（交力坪附近）崩坍土石最為嚴重，均已於今天下午2時搶通，且完成清理作業及路線巡檢。

因此，阿里山林鐵本線（嘉義至阿里山區間），以及位於阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木支線，自明天起恢復營運。（編輯：李錫璋）1150610