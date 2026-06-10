阿里山林鐵完成搶修 6/11起全線恢復營運

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經巡檢及安全評估確認無虞後，阿里山林鐵將於6月11日恢復全線營運。 （圖：林鐵及文資處提供）

受到滯留鋒面及西南氣流影響，嘉義縣阿里山區出現強降雨，2天累計雨量達到430毫米，造成阿里山林業鐵路沿線零星落石及邊坡崩坍。其中，35公里290公尺處，也就是交力坪路段發生落石崩坍，經搶修人員全力清理後，已於今（10）日下午2點完成搶通。林鐵及文資處表示，在全線巡檢及安全評估確認無虞後，阿里山林鐵將於6月11日恢復營運。

連日強降雨造成阿里山林業鐵路沿線零星落石及邊坡崩坍，狀況目前均已排除。（圖：林鐵及文資處提供）

基於安全考量，阿里山林業鐵路從9日起就預警性停駛。而受到強降雨影響，阿里山林業鐵路沿線也確實出現落石及邊坡崩坍等零星災情。林鐵處指出，隨著山區雨勢逐漸趨緩，在調派人員機具進行路線清理、安全評估和全線巡檢之後，確認軌道、邊坡及相關設施均符合行車安全標準。

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林鐵處因而宣布阿里山林業鐵路本線，也就是嘉義至阿里山路段，以及阿里山國家森林遊樂區內的祝山線、沼平線與神木線等支線，將從明天（11日）起恢復正常營運。計畫前往阿里山旅遊的旅客，出發前可先查詢最新林鐵列車營運資訊。（龐清廉報導）

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