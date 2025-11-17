阿里山林鐵展現山林之美 入選Lonely Planet世界經典鐵道

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國際知名旅遊出版社Lonely Planet2025年推出《Epic Train Trips of the World》(世界史詩級鐵道之旅)，精選全球200條最具代表性的鐵道路線，阿里山林業鐵路(Alishan Forest Railway)入選成為亞洲篇章焦點；阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天表示，阿里山鐵道能被列入Lonely Planet全球經典鐵道選集，代表自然景觀與文化價值受到國際肯定，將持續以文化推廣與鐵道保存並行，讓更多世界旅人認識台灣山林之美，體驗阿里山鐵道經典魅力。

林鐵及文資處表示，書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」(Out of the Woods on the Alishan Forest Railway)為題，以篇幅完整4頁專文介紹百年森林鐵道的歷史與魅力，作者以第一人稱之旅行敘事角度，描繪從嘉義出發的小火車如何一路攀升至阿里山國家森林遊樂區，穿越竹崎、奮起湖、十字路與祝山。

文章形容，阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，展現早期工程技術的巧思，象徵人與山林共生的智慧，作者回顧多年造訪阿里山的記憶，描寫沿途茶園、雲海、森林步道與日出美景，並與當地居民互動交織成動人的故事。

文章提及，阿里山鐵道在歷經多年整修與挑戰後，全線於2024年重新通車，象徵台灣山岳鐵道的重生與再出發；Lonely Planet評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化的經典鐵道。

