阿里山林鐵平交道瓦斯鋼瓶滿地滾如打保齡球 貨車司機恐挨罰

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一部貨車今上午8點許開車經過阿里山林業鐵路嘉義縣竹崎灣橋村崎腳林森路平交道時，一不注意，車上載運的瓦斯鋼瓶掉落，數十個瓦斯桶在地上滾來滾去，宛如打保齡球。警方表示，此案未造成用路人受傷，也未影響林鐵火車運行，未獲報案，不過相關影片經網路披露，將通知貨車司機到案說明，依法開罰。

平交道旁店家「佐藤捲捲」監視錄影器畫面顯示，一台載滿瓦斯鋼瓶的貨車經過平交道時，瓦斯桶從後方掉落，一路往下滾。

佐藤捲捲業者說，早上剛開車到店門口，隨後就聽到「噹啷」很大一聲，然後看到一部貨車載運的3、40個瓦斯桶，在平交道前車斗掀開、瓦斯桶被甩下車。

嘉縣竹崎警分局警方調查，瓦斯鋼瓶掉落地點在竹崎鄉灣橋村崎腳林森路鐵路平交道，該起意外沒有造成其他用路人受傷，因而未接獲報案，貨車司機也已迅速收拾瓦斯鋼瓶後離去。

警方表示，民眾開貨車載運各項物品，應綁載穩妥後再上路，以免掉落危害交通安全，將通知貨車司機到案說明，依照道路交通管理處罰條例第30條第1項2款開罰。

阿里山林鐵及文化資產管理處表示，今天第一班列車9點開行，貨車不慎掉落瓦斯鋼瓶，所幸並未影響列車運行。

