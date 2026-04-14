阿里山林鐵攜手日本兩大鐵道 推期間限定交換票券

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〔記者林宜樟／嘉義報導〕林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)深化台日鐵道友誼，攜手日本「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，宣布推出期間限定交換票券，台灣旅客持使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，可依活動規定兌換指定車票，展開自台灣阿里山延伸至日本的山岳鐵道之旅。

日本黑部峽谷鐵道以深邃V字型峽谷與楓紅壯麗景致聞名，2013年與阿里山林鐵締結姊妹鐵道，雙邊密切合作，今年票券互惠專案自4月20日起至11月30日止，台灣旅客可憑阿里山林鐵「支線周遊二日券」及護照，於黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月-當日運行終點」來回車票，飽覽峽谷鐵道沿線風光。

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日本大井川鐵道充滿昭和復古氛圍，有靜岡茶園及川根溫泉等旅遊特色景點，1986年與阿里山林鐵締結姊妹鐵道，適逢40週年，林鐵處日前推出「阿里山號X井川線」塗裝列車及聯名商品，重啟雙邊車票互換，4月25日起至12月31日止，台灣旅客憑阿里山林鐵「支線周遊二日券」及護照，即可於大井川鐵道兌換「大井川本線一日周遊券」，領略獨具魅力的鐵道風情。

林鐵及文資處長王昭堡指出，阿里山林鐵與日本鐵道持續深化國際交流合作，藉由雙邊交換票券轉化為對遊客最實質的回饋，讓民眾在體驗林鐵之美時，能同步與日本鐵道接軌。

林鐵及文資處表示，活動適用對象為持有中華民國護照的台灣旅客，兌換憑證為已使用的阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及本人護照；票券兌換辦法及使用規定，可上林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw/0000061/0000530、https://afrch.forest.gov.tw/0000061/0000531 )查詢。

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