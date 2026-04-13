阿里山林鐵攜手日鐵 推票券互惠兌換
記者李佩玲／綜合報導
農業部林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處昨日宣布，攜手日本「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，推出期間限定交換票券，自20日起，臺灣旅客持使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，即可兌換指定車票，展開自臺灣阿里山延伸至日本的山岳鐵道之旅。
林鐵處表示，黑部峽谷鐵道以深邃V字型峽谷與楓紅壯麗景致聞名，是鐵道迷心中的朝聖路線，自2013年締結姊妹鐵道以來，雙邊維持密切合作。今年票券互惠專案自20日起至11月30日止，臺灣旅客可憑阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，於黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月—當日運行終點」來回車票，飽覽峽谷鐵道沿線風光。
大井川鐵道則充滿濃厚昭和復古氛圍，更有靜岡茶園及川根溫泉等旅遊特色景點。今年適逢締結姊妹鐵道40週年，林鐵處除日前推出「阿里山號×井川線」塗裝列車及聯名商品，更重啟雙邊車票互換，25日起至12月31日止，臺灣旅客憑阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，即可於大井川鐵道兌換「大井川本線一日周遊券」，領略獨具魅力的鐵道風情。票券詳細兌換辦法及相關使用規定可至林鐵處官網查詢。
林鐵處攜手「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，推出期間限定交換票券。（林鐵處提供）
其他人也在看
出國注意！這3色行李箱最容易弄丟 航空公司教1招避險
出國如果行李箱不見一定會相當困擾，就有航空業者分享，「行李箱顏色」其實也是影響遺失率的重要因素之一，建議民眾盡量避免，有航空公司就點名，其中黑、藍、灰最容易弄丟。
油漲不只機票貴！國泰、華航等航空爆「砍班潮」
油漲不只機票貴！國泰、華航等航空爆「砍班潮」
台中這樣玩才內行！在地人推爆的吉卜力小屋、台中海洋館、旱溪夜市快筆記
台中玩什麼? 除了人氣超高的審計新村，來造訪安妮公主花園的吉卜力小屋，在繽紛花海中找回純真，一秒掉進動畫場景；前往備受期待的台中海洋館，探索神祕蔚藍。若想體驗手作樂趣，百菇莊的採菇時光最是療癒。當黃昏降臨，高美濕地的絕美夕陽絕不缺席，入夜後再衝旱溪夜市大啖在地美食，最後在望高寮夜景公園俯瞰璀璨燈火。一日快閃或是二天一夜慢遊台中，享受中部的 chill 氛圍。
一個人跟團旅遊算獨旅嗎？「一個人去旅行」70萬人社團討論熱
臉書社團「一個人去旅行」，有網友提出問題，一個人跟團旅遊算獨旅嗎？引起熱烈討論，有網友認為不算獨旅，因為行程都有旅行社幫訂房安排行程；也有網友說跟團也是獨旅，每個景點都是獨自體會與享受，沒有家人朋友一起，當然算獨旅。
燃油好貴！航空業爆砍班潮
油價高漲，航空業為穩獲利，5月爆出砍班潮。國泰航空預告將於5月16日～6月30日取消占總數約2％的客運航班，主要是區域短途航班及少量往來澳洲、南亞、南非等航班；星宇航空考量2架A330新機交機延後影響調度，將異動5月飛曼谷、胡志明市等部分航班。
打卡北海岸石門 百年梯田賞鳶尾花、老梅綠石槽看海！一日行程超豐富
隨著海風吹拂，北海岸的石門區正迎來一年中最繽紛的時節。除了台灣本島最北端的純白燈塔，這座濱海小鎮更隱藏著季節限定的驚喜：從百年石砌梯田中盛放的夢幻紫色鳶尾花，到將海岸染成一片翠綠的驚艷石槽。
北港瘋媽祖一日攻略 廟口鴨肉飯、手工圓仔湯必衝！加碼「保生堂」中藥行喝質感咖啡
空氣中瀰漫著香火味，「北港瘋媽祖」的年度盛事正熱力展開！北港這座因信仰而生的古鎮，不僅有著震撼人心的宗教慶典，北港鴨肉飯、花生酥、圓仔湯讓人流連忘返的庶民美食，以老中藥店改造的咖啡廳、糖廠再生文創園區等，充滿熱血與文化交融的城鎮，跟著媽祖月的腳步來走走吧!
華信擬停飛花蓮2航線 魏嘉賢：開闢對與那國島、石垣島等短程國際航線
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 華信航空近日擬停飛花蓮至高雄、花蓮至台中2條國內航線，引起地方對交通議題關注，無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今（13）日拋新想法，指出停飛主因為載客率偏低與燃料成本上升，當國內航線在經營上已不具優勢，且日常交通已有替代選項時，政府理應正視現實，啟動花蓮的民航轉型。魏嘉賢強調，與其勉強維持競爭力不足的國內航線，國家應透過政...
螢火蟲大爆發 三大夏夜螢光派對：西湖度假村、南投鹿谷、東勢林場！日賞桐花、夜賞螢
隨著氣溫回暖與春雨滋潤，台灣山林正式進入了最夢幻的「螢光綻放期」！全台各地的螢火蟲爆發，入夜後的森林宛如被銀河覆蓋。此時也正是「五月雪」油桐花開始盛開的時節，形成白天賞雪、夜晚觀螢的絕美景致。
春天來新北爬山 5條療癒步道解鎖好山好水好心情
隨著四月陽光漸趨和煦，正是走進山林、大口呼吸負離子的最佳時節。新北市擁有得天獨厚的山海地貌，不論是垂墜在峭壁上的水濂瀑布，還是隱身於城市邊緣的森林秘境，都能讓緊繃的身心瞬間放鬆。
「這縣市」發國旅補助！ 每晚可領1000元 發完就沒了
「這縣市」發國旅補助！ 每晚可領1000元 發完就沒了
【2026年4月活動推薦】桐花祭、螢火蟲季、新北市美術館週年活動、台南熱氣球、宜蘭綠博...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了4月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，4月有桐花祭、螢火蟲季、新北市美術館週年活動、台南熱氣球、宜蘭綠博、竹子湖海芋季、老梅綠石槽、蜀葵花、木棉花、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
世界農業旅遊大賽獲獎 台南仙湖農場成台灣之光
台南市東山仙湖農場獲得第19屆世界農業旅遊大賽（World Agritourism Awards）「文化與遺產保護類別」大獎，農場發展休閒農業的努力與成果，為台灣爭光，6月將前往蘇格蘭領獎。仙湖農場傳承至今第六代吳侃薔接棒，家族從清道光至今就在東山當地栽種龍眼、椪柑、荔枝務農營生，開墾歷史有200年
出國旅遊發生緊急狀況怎麼辦？國外旅遊分級警示、求助管道、國人緊急專線、安全指南APP...各項急難救助資訊一次看！｜【旅遊攻略】
【旅遊攻略】教你旅外發生緊急狀況怎麼辦？！有可能遇到護照遺失，還有因水土不服生病或意外等天災導致受傷甚至危害安全等，如果真的不幸發生情況，一定要保持冷靜，先與親友聯繫，也依照自身需求向駐外單位尋求幫忙。外交部設有24小時急難救助服務專線，另外也可上僑委會官網搜索「急難救助」資訊，向遍布全球的115個「急難救助協會」求助。出發前也可查閱外交部國外旅遊分級警示分級表，小編整理了台灣人常去國家日本、韓國、泰國緊急求助管道資訊，這篇收藏起來，以便在國外發生危難時有所需要。
「春遊台中後花園」 漫步大坑步道感受山林甦醒時刻
大坑溫泉區位於台中市北屯區的大坑風景區內，隸屬於頭嵙山系，是台中少見結合低海拔山林、完善步道系統與溫泉資源的旅遊聚落。因地層劇烈變動而意外發現溫泉湧出，使大坑從原本的健行勝地，逐步發展成兼具休閒與療癒功能的自然溫泉區。台中大坑溫泉區憑藉著將登山步道與溫泉休閒深度整合的創意體驗，榮獲2025 台灣好湯金泉獎「最佳新創獎」銅牌殊榮！
基隆首創郵輪船員觀光機制 化身海上大使迎百萬國際旅客
記者郭基生／基隆報導 疫情過後，停靠基隆港的國際郵輪艘次大幅成長，除了帶來龐大的國際…
港口補給變在地觀光 基市府發郵輪船員200元抵用券
基隆市文化觀光局今天（13日）舉辦「2026基隆港郵輪船員觀光推動FUN KEELUNG」啟動記者會，基隆市長謝國樑宣布從今天起到9月30日，透過整合65家在地合作店家，結合船員200元現金抵用券、多國語言官方網站與地圖導覽等措施，吸引國際郵輪船員深入基隆市區消費，提升商圈經濟效益，並擴大城市國際能
瑞士旅遊熱度飆升！格林德瓦搶攻台灣市場 主打四季體驗與輕奢住宿打造阿爾卑斯夢幻之旅
【互傳媒／記者 蘇彩娥／綜合 報導】不讓日韓旅遊專美於前，歐洲長程旅遊市場持續升溫，其中以瑞士表現尤為亮眼。根
越南富國島南部度假新美學，解鎖三家夢幻經典酒店
LaFestaPhuQuoc,CurioCollectionbyHilton於2026年2月開幕的全
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」