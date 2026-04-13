阿里山林鐵攜手日鐵 推票券互惠兌換

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記者李佩玲／綜合報導

農業部林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處昨日宣布，攜手日本「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，推出期間限定交換票券，自20日起，臺灣旅客持使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，即可兌換指定車票，展開自臺灣阿里山延伸至日本的山岳鐵道之旅。

林鐵處表示，黑部峽谷鐵道以深邃V字型峽谷與楓紅壯麗景致聞名，是鐵道迷心中的朝聖路線，自2013年締結姊妹鐵道以來，雙邊維持密切合作。今年票券互惠專案自20日起至11月30日止，臺灣旅客可憑阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，於黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月—當日運行終點」來回車票，飽覽峽谷鐵道沿線風光。

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大井川鐵道則充滿濃厚昭和復古氛圍，更有靜岡茶園及川根溫泉等旅遊特色景點。今年適逢締結姊妹鐵道40週年，林鐵處除日前推出「阿里山號×井川線」塗裝列車及聯名商品，更重啟雙邊車票互換，25日起至12月31日止，臺灣旅客憑阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，即可於大井川鐵道兌換「大井川本線一日周遊券」，領略獨具魅力的鐵道風情。票券詳細兌換辦法及相關使用規定可至林鐵處官網查詢。

林鐵處攜手「黑部峽谷鐵道」與「大井川鐵道」，推出期間限定交換票券。（林鐵處提供）