阿里山林鐵有「澳洲新姊妹」 21號蒸汽火車頭可望明年復駛

阿里山小火車21號蒸汽火車頭將透過台澳雙方技術交流，可望於明年復駛。（廖素慧攝）

阿里山林鐵與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路，是同樣以「之」字形路線聞名的百年產業鐵道，9日在北門驛簽署締結姊妹鐵路，林保署長林華慶表示，雙方將有實質交流，已停駛多年的阿里山小火車21號蒸汽火車頭將透過雙方技術交流，可望於明年復駛。

農業部林業及自然保育署署長林華慶、澳洲之字形鐵路執行長Daniel Zolfel代表雙方簽約，阿里山林鐵與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路正式締結為姊妹鐵路，嘉義市長黃敏惠、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長王昭堡、立委陳冠廷及多位嘉義市議員見證。

農業部林業及自然保育署署長林華慶、澳洲之字形鐵路執行長Daniel Zolfel代表雙方簽約，阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路。（廖素慧攝）

阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路，林保署長林華慶與澳洲之字形鐵路執行長Daniel Zolfel代表雙方簽約。（廖素慧攝）

阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路，雙方代表人員「釘下道釘」儀式，象徵締結堅定情誼。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠見證阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路。（嘉市府提供）

本次簽約也讓阿里山林鐵的國際姊妹鐵路擴增為日本、瑞士、印度、英國、斯洛伐克、澳洲等6國10條鐵路。

林華慶致詞表示，阿里山林鐵與之字形鐵路於2023年起交流，軌距不同，但兩鐵路有很多相似處，如運用「之」字形路線運行、屢經天災而中斷行駛，都克服困境，展現堅韌精神復駛，澳洲之字形鐵路團隊技術精良，簽約後雙方會有技術、觀光行銷互惠等多元的實質交流，首要合作即是修復阿里山小火車21號Shay機關車頭，期待明年Shay機關車在山地復駛。

Daniel Zolfel致詞表示，很興奮阿里山林鐵與之字形鐵路能共同開啟新篇章，未來期待以「技術與文化雙軌並進」為合作主軸，推動蒸汽機車維修、鍋爐技術交流與文化資產的保存維護，共同行銷互惠聯票及開發紀念品等。

黃敏惠表示，嘉義市目前仍保有6000多棟老房子，見證阿里山鐵道帶來的深厚木業文化，今年嘉義市歡慶建城321年，阿里山鐵道對嘉義市的歷史文化發展扮演絕對重要的角色，期待未來能與更多國家的鐵道文化有更多教育、文化及產業上的交流與合作。

