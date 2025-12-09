阿里山林鐵與澳洲鐵道締結 盼助蒸汽火車重駛山地

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）阿里山林業鐵路與澳洲之字形鐵路，都是以「之」字形路線聞名的百年鐵道，今天在嘉義締結姊妹鐵路；將借重澳洲鐵路團隊擅於蒸汽機車修復，盼明年讓蒸汽火車21號重駛山地線。

農業部林業及自然保育署長林華慶、嘉義市長黃敏惠、民主進步黨立法委員陳冠廷、澳洲之字形鐵路團隊執行長丹尼爾‧佐菲爾（Daniel Zolfel）等人，共同見證這場締結儀式。

雙方鐵路代表及與會貴賓，以象徵鐵道連結與友誼長存的「釘下道釘」儀式，代表兩國鐵道自此緊密相連，技術與文化攜手邁向新頁；也讓阿里山林鐵的國際姊妹鐵路夥伴網絡，擴增為第10條鐵路。

林保署阿里山林鐵及文資處發布新聞稿表示，在過去2年藉由雙方互訪，從營運、蒸汽機車維護、山區運行安全與志工制度為起點，並促成澳洲鐵路志工參訪阿里山林鐵，逐步累積雙方信任與價值認同，使締結姊妹鐵路水到渠成。

林華慶致詞表示，阿里山林鐵與之字形鐵路自2023年起開始交流，雖然軌距不同，但雙方鐵路有很多相似處，如運用「之」字形路線運行，同樣因自然災害而中斷行駛，2條鐵路均克服困境，歷經挑戰後展現的堅韌精神，讓彼此留下深刻印象，2年的交流促成今日締結。

林華慶說，之字形鐵路團隊擅於蒸汽機車的修復，且樂於分享交流，雙方將進行深入實質交流，就是讓目前行駛於平地的蒸汽火車21號（SL-21），明年可以重新行駛山地路線。

林華慶表示，執行長丹尼爾‧佐菲爾看過蒸汽火車21號車況後，覺得行駛山地線沒有問題，之字形鐵路團隊會協助將技術、操控駕駛重新建立起來，明年可以開始進行這項工作。

丹尼爾‧佐菲爾透過新聞稿表示，雙方會分享彼此的韌性與技術，未來期待以「技術與文化雙軌並進」為合作主軸，推動蒸汽機車維修與鍋爐技術交流，以及文化資產的保存維護，共同行銷互惠聯票及開發紀念品等。

黃敏惠表示，嘉義市建城321年歷史中，阿里山鐵道扮演絕對重要的角色，對城市的歷史、文化、建築與生活影響至深，期待未來嘉義市能在這樣的交流中，與更多國家的鐵道文化建立更深聯繫，並進行更多教育、文化及產業的交流與合作。（編輯：吳素柔）1141209