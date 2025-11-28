阿里山林鐵週年慶轉型多元活動 可收藏限定款車票
（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山林鐵及文資處每年12月會辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、特色餐席、市集等方式慶祝，若12月搭乘阿里山小火車，可收藏限定款車票。
林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿，阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，即將113歲，以往通車慶祝活動多是結合當年業務亮點的單日型活動，今年首度轉型推出多元系列活動，增加節慶氛圍。
阿里山林鐵及文資處表示，民眾從12月1日起至林鐵及文資處各車站購票（神木站及祝山站除外），搭乘阿里山小火車，即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，4款票面各為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，幸運旅客將可獲得限量版隱藏款車票。
林鐵及文資處將於12月20、21日在阿里山林業村「森林之歌」舉辦「林鐵時光市集」，提供山村部落美食、手作選品和體驗等。12月21日將在嘉義至北門站行駛「蒸汽火車」檜來嘉驛列車，民眾可購票上車。
林鐵及文資處將於12月24日至26日、12月25日至26日，分別推出3天2夜及2天1夜列車遊程，可體驗入職林鐵員工，幫小火車洗澡、體驗司機員日常、動手抽換枕木，並搭乘檜木專開列車、二萬平品嘗大地餐席，以及觀賞蒸汽火車動態展演等。
關於林鐵時光市集、職人體驗列車等行程，可關注阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書（facebook）粉絲專頁。（編輯：謝雅竹）1141128
