阿里山林鐵遭巨石砸壞軌道 6／12本線列車再停一天
原定今（11）日要恢復全線營運的阿里山林業鐵路再度傳出災情。今早工作人員進行路線巡查時，驚見本線「獨立山路段」上邊坡大片土石崩落，巨石砸壞軌道，沒多久「奮起湖至多林路段」也傳出土石塌方。林鐵及文資處表示，由於山區雨勢時大時小、修復工程「看天吃飯」，明（12）日阿里山林鐵本線的所有班次列車，將持續停駛。
阿里山林鐵6月9日、10日兩天預警性停駛，原計畫11日全線恢復營運，但今一早林鐵處人員進行路線巡查時發現，本線27K＋460M處上邊坡有土石崩落，巨大石塊造成軌道損壞，除立即動員機具及人力前往現場搶修，也緊急宣布本線停駛，位於阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木3條支線則正常營運。
林鐵及文資處稍早表示，除獨立山路段有落石，47K＋370「奮起湖至多林路段」也有土石塌方，為保障施工人員安全，修復工程必須看天吃飯，預計要到明天下午5點前才能搶修完畢，因此12日阿里山林鐵本線所有班次列車持續停駛。
林鐵處指出，因山區雨勢未歇，後續什麼時候能重新營運，會視天氣狀況另行公告，請民眾出發前務必留意。另已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。
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