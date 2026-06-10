阿里山林鐵預警停駛2天 6/11全線恢復營運 (圖)
因滯留鋒面及西南氣流影響，阿里山林鐵沿線零星落石，已預警性停駛的林鐵，因山區雨勢趨緩，已完成土石清理及路線巡檢，全線11日恢復營運。（阿里山林鐵及文資處提供）
中央社記者黃國芳傳真 115年6月10日
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殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
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雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
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