阿里山林鐵、澳洲之字形鐵路締盟

阿里山林鐵九日與澳洲之字形鐵路締結為姊妹鐵路。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

阿里山林業鐵路與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路，兩條同以「之」字形路線聞名的百年產業鐵路，九日在阿里山林鐵北門驛締結為姊妹鐵路，不僅見證了台澳雙方以智慧克服地形限制、與山林共生的精神；更是將阿里山林業鐵路的國際合作網絡首度擴展至大洋洲，為全球遺產鐵路保存與永續樹立新里程碑。

阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路皆擁有百年歷史，並因擁有極特別的「之字形」路線而聞名，面對相同陡峭蜿蜒山勢，工程與地形挑戰讓台澳雙方擁有共同語言。此次締結，也讓阿里山林鐵的國際姊妹鐵路夥伴網絡擴增為日本、瑞士、印度、英國、斯洛伐、澳洲等六國、十條鐵路，開啟國際交流新篇章。

林鐵處表示，過去兩年藉由雙方互訪，從營運、蒸汽機車維護、山區運行安全與志工制度為起點，促成澳方鐵路志工參訪阿里山林鐵，使締結姊妹鐵路水到渠成。

林鐵處長王昭堡歡迎跨洋來台之字形鐵路與阿里山林鐵締結姊妹鐵路，過去雙方互訪分享駕駛與維修經驗，為雙方未來的合作奠定了更堅實的基礎，期盼象徵友誼的列車能從北門驛車站啟動，讓兩鐵路未來合作走的更遠。