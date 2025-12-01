阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！

阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！

收藏12月節慶限定款車票

今年自12/1起至林鐵及文資處各車站購票(神木站及祝山站除外)，搭乘阿里山小火車，即可收藏全新設計「節慶限定款車票」，新車票結合林鐵歷代特色火車，4款票面各為Shay蒸汽火車、中興號、栩悅號及隱藏款，搭乘阿里山小火車收藏4款車票試手氣，幸運的旅客將可獲得限量版隱藏款車票。

更多資訊：阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網、阿里山林業鐵路及文化產管理處粉絲專頁

全新設計「節慶限定款車票」（圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

12/20、12/21林鐵時光市集

林鐵及文資處於12/20、12/21下午13:00～晚上20:00，「林鐵時光市集」限定兩日在阿里山林業村「森林之歌」登場，以鐵路為主題，邀集約30個鐵路沿線優質商家及林業及自然保育署嘉義分署設攤，提供山村部落美食、手作選品和體驗等。森林之歌入口處設置了今年甫發表的高階款列車「森里號」模型可搶先拍照打卡。除了市集，12/20下午更邀請「FUN星球鈴鐺姐姐」說故事，市集期間還能巧遇阿里山小火車「鐵鹿站長」人偶巡場。

時間： 12/20、12/21 下午13:00～晚上20:00

地點： 森林之歌

活動內容：30多個沿線特色攤位、最新列車「森里號」模型限定拍照打卡、FUN星球鈴鐺姐姐說故事（12/20）、鐵鹿站長驚喜巡場

林鐵時光市集（圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

12/21 超百齡21號蒸汽火車活動

為響應「320+1嘉義市城市博覽會」活動，12/21將行駛「蒸汽火車」檜來嘉驛列車，北門站發車時間為11:00、13:00、14:00；嘉義站發車時間為11:30、13:30、14:30，蒸汽老爺爺現身慶祝阿里山林鐵生日，別錯過這個難得的機會！

北門站： 11:00 / 13:00 / 14:00

嘉義站：11:30 / 13:30 / 14:30

「阿里山小火車 Cheers」列車遊程

林鐵及文資處特別於聖誕假期期間推出兩個列車遊程，12/3（三）中午12:00準時開賣，透過主題列車、大地餐席遊程走進山村部落，慢活、慢旅、慢食。

12/24～12/26三天兩夜「職人體驗列車」： 邀請大、小朋友體驗入職林鐵員工，幫小火車洗澡、體驗司機員日常、動手抽換枕木、搭乘檜木專開列車、二萬平品嘗大地餐席、觀賞蒸汽火車31號動態展演。

12/25～12/26兩天一夜「微醺雲端列車」：安排遊客搭乘檜木專開列車，於二萬平坐觀塔山山景、享用大地餐席，搭配限定酒款，體驗雲端上微醺的列車，隔日散步阿里山療癒步道，來場森林芬多精洗禮，再觀賞蒸汽火車31號動態展演。

阿里山小火車 Cheers（圖片來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處）

資料來源：阿里山林業鐵路及文化資產管理處

資料整理：Vinge

