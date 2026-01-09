阿里山森林遊樂區巨木群棧道部分路段施工 封閉至明年5月底

日本滑雪季進入高峰，現在正是時候規劃一趟冬日追雪之旅！超人氣的北海道、輕井澤、琵琶湖滑雪場各有何特色？在地滑雪團有哪些可挑？快把這份日本滑雪新手懶人包收藏起來，從雪場挑選、裝備須知到滑雪禮儀，一次掌握日本滑雪常見Q&A。

Yahoo玩樂搜查團 ・ 21 小時前 ・ 11