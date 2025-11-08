阿里山森里號登英國鐵道專刊

阿里山林鐵「森里號」登上英國雜誌。（資料照／記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

阿里山林業鐵路再度登上國際舞台，獲英國專業窄軌鐵道雜誌《Narrow Gauge World》十月號專文報導，標題為「阿里山林業鐵路推出新一代高階列車組」，介紹最新世代列車「森里號ＥＶＩ」之設計理念、技術特色與文化象徵。

專文〈阿里山林業鐵路推出新一代高階列車組〉以全頁篇幅介紹阿里山林鐵全線升級工程與「森里號」列車之啟用。報導指出，此列車由台灣車輛公司設計製造，為新一代高階車組，共計五輛柴油機車與二十六輛車廂，導入雙駕駛控制系統、自動門、乘客資訊顯示與避震設計等先進技術。

文中特別提及，「ＥＶＩ」一名源自阿里山鄒族語「森林」之意，象徵林業、觀光與自然共生之精神，呈現阿里山鐵道從歷史保存走向生態旅遊新世代之轉型意涵。

無獨有偶，英國姊妹鐵道威爾普蘭菲爾鐵路（Ｗ＆ＬＬＲ）所出版的《The Llanfair Railway Journal》亦於十月號〈Related Railways〉刊登阿里山林鐵專文。報導指出，阿里山林鐵與Ｗ＆ＬＬＲ自締結姊妹鐵道以來，雙方持續進行文化交流、志工培訓與技術合作。文中除介紹「森里號」的測試與建造細節外，並說明ＥＶＩ之設計精神象徵「森林發展、觀光轉型與人與自然的和諧共生」。