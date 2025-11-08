阿里山楓紅季即將登場 達人帶領探索360度夢幻楓景
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕《紐約時報》於今年1月將阿里山列為全球52個必訪景點之一，季節限定的楓紅即將於11月下旬登場，園區百年歷史的「阿里山賓館」特別推出〈Fun慢腳步‧日出雲端國度〉行程，由阿里山達人黃源明帶領賓客搭乘小火車、認識高山森林生態，感受與眾不同的雲端國度小火車生態之旅。
阿里山國家森林遊樂區是全台最漂亮賞楓勝地之一，楓紅最佳觀賞期大約在每年11月下旬到12月下旬，這個時期的青楓和台灣紅榨槭等楓樹會逐漸呈現綠、黃、橘、紅交織的景色，熱門賞楓景點有小笠原山觀景平台、慈雲寺、沼平車站及對高岳車站等，每年都吸引遊客上山追楓、賞雲海，美拍夢幻楓紅畫面。
黃源明在其阿里山紅葉情報第1報指出，目前阿里山的紅葉，除銀杏外，就只有青楓開始轉紅，其他的三角楓、台灣紅榨楓都還沒有動靜，最佳的賞楓時段依舊是在11月下旬至12月下旬。第一波的青楓已經明顯轉紅，主要集中在台18線阿里山公路的阿里山到自忠路段(推薦92至95K)。
配合即將登場的楓紅季，阿里山賓館蒐羅2025全球必訪旅遊勝地套裝遊程，凡於12/5、12/12、12/19指定日入住”玩攝阿里山楓紅假期”住房專案，就可跟著達人黃源明美拍楓紅雲海，搭乘小火車前往海拔2488公尺小笠原山平台，在 360度無死角視野，欣賞楓紅、雲海及眺望玉山群峰，一次欣賞到楓紅、雲海和森林鐵路的景緻。
