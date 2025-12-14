阿里山沼平車站 鐵軌結霜映楓紅

阿里山國家森林遊樂區沼平車站夢幻般的結霜鐵道。（記者湯朝村/取自黃源明網頁）。

記者湯朝村∕嘉義報導

台灣入冬以來大陸冷氣團一波接一波，阿里山國家森林遊樂區夜晚的低溫往往跌破攝氏十度，清晨看日出時的溫度甚至不到攝氏五度，地面及木棧道結霜，呈現銀白色美景；「漫步在雲端的阿里山」粉專版主黃源明指出，只要天候狀況配合，這陣子遊樂區清晨可以欣賞到結霜的阿里山楓紅與鐵軌一片雪白的即時美景。嘉義林保分署說，阿里山也曾下雪，但近年較少見。

嘉義分署表示，結霜範圍包括阿里山工作站前平台、第一管制哨到阿里山賓館前森之道、沼平公園與小笠原平台木棧道等，在地面及木棧道結有薄霜，而隨氣溫上升、陽光露臉，薄霜逐漸融化。

黃源明說，結霜的沼平車站，鐵軌鋪上一層雪白，即便早已日出，陽光尚未照射到鐵軌前，白霜依舊美麗，與一旁的楓紅相映成趣。