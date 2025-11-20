阿里山消失31年「神秘客」現蹤！ 石虎深夜回眸超萌樣曝光 創嘉南最高海拔紀錄
[Newtalk新聞] 阿里山區睽違31年再次驚見石虎蹤影！林業及自然保育署嘉義分署透過紅外線自動相機，在海拔1,752公尺的里佳部落林地，捕捉到一隻石虎轉頭凝視鏡頭的可愛畫面，創下嘉南地區最高海拔發現紀錄。這項觀測成果由官方結合鄒族獵人協會與屏東科技大學共同完成，證實該區生態復育有成。
林業保育署嘉義分署指出，本次發現石虎的地點位於曾文溪流域上游的中海拔國有林地，恰好與前年7月在台南曾文溪下游高灘地發現石虎的紀錄遙相呼應。這項發現驗證了河川作為野生動物遷移廊道的關鍵功能，也突顯出「曾文溪流域保育軸帶」在嘉南國土生態綠網中的串聯效益，成功協助野生動物擴展棲息空間。
回顧過往觀測數據，國內目前僅苗栗、台中及南投擁有穩定的石虎族群，其他如新竹、彰化、雲林及台南等地僅有零星現蹤。針對嘉義地區的監測資料顯示，除了2018年中埔鄉及2022年國道一號嘉義交流道曾有紀錄外，阿里山鄉上一次通報已是1994年的往事，此次發現更顯珍貴。
石虎作為典型的里山物種，主要棲息於淺山與丘陵農林交錯地帶，過去曾遍布台灣西部，但因棲地與人類活動區域重疊，面臨土地開發、藥物毒害、路殺意外及流浪犬貓攻擊等生存威脅，現已被列為瀕臨絕種保育類野生動物。為此，林業署積極推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，擬定保育對策並繪製空間藍圖，透過跨域資源整合串聯各類生態熱點，確保石虎等物種能利用保育軸帶安全繁衍並遷移。
更多Newtalk新聞報導
日首相挺台「中共氣跳腳」！台灣「僅3藝人」跟進轉發央視反日貼文
玄彬、孫藝真奪青龍獎影帝、影后！夫妻台上甜蜜告白閃瞎全場
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 20 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖
明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶系統恐成颱風 賈新興：11/26、27東南水氣多
氣象專家賈新興今（20日）表示，未來10天持續受到東北季風影響，不過要注意，26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。中天新聞網 ・ 1 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 1 天前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 1 天前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致
即時中心／高睿鴻報導太可惡了！高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。日前本案爆發後，清潔單位就已趕緊介入，著手清理環境；但讓人沒想到的是，昨（19）晚，該處竟又被發現大量的非法棄置物。高雄環保局於今（20）早證實，又是來自台南的垃圾，故推斷犯罪者為同一集團。據悉，昨晚環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，竟又發現大量非法廢棄物；並且，與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近。環保局隨即破袋檢驗，也判斷同樣是來自台南的垃圾；故目前判斷，應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。目前，高市府已報請橋頭地檢署指揮偵辦；另，環保局也立刻立即調派人力機具，漏夜清理該堆垃圾。對於月世界垃圾山事件，高雄市長陳其邁近日也表達震怒，透露本案已交由檢警全力偵辦中，一定嚴懲嚴辦。民進黨高雄立委賴瑞隆也相當火大，並於11月17日表示，他之後將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。高雄月世界又發現新垃圾山，環保隊漏夜挖掘。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致 更多民視新聞報導擁抱核能！311後首次 日本「柏崎刈羽核電廠」有望重啟高雄騎士深夜蛇行撞警車竟肇逃 遭逮後情緒激動辯身體不適又來！中國派22機艦擾台 13架次逾越海峽中線民視影音 ・ 1 小時前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 1 天前
東北季風發威 梧棲最大陣風十級 店家招牌掉落！
民視新聞／綜合報導東北季風發威，中部地區包括苗栗苑裡、台中梧棲、彰化芳苑等沿海一帶，這兩天風超大，苗栗苑裡有玻璃被吹破，彰化芳苑海邊也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的滾水！台中梧棲18日最大陣風甚至到達10級，就有店家的招牌，不敵強風被吹下來，幸好沒砸到人！狂風呼呼吹，招牌被風吹掀掉下來，民眾驚呼連連，直呼危險。民眾民眾：「這還要營業嗎？這很危險耶。」台中梧棲一家飲料店，18日晚上七點多，招牌不敵強風被吹下來，業者說，這風還比鳳凰颱風來襲時，威力更大更猛！飲料店業者：「昨天（18日）就是晚上的時候，應該說整天風都很大，然後就是到晚上的時候，那個招牌就掉下來，被風吹下來，颱風來也沒那麼大。」業者調監視器查看，可以看到腳踏車先被吹倒，隨後招牌就被吹下來，幸好外送員已經離開，沒有人經過，沒釀成傷亡。19日上午，梧棲童綜合醫院附近，有機車腳踏車被吹倒，民眾等公車被風吹到站都站不穩。彰化芳苑海邊，也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的水！18日上午來到彰化芳苑，可以看到魚塭的水，真的就好像滾水一樣，不停攪動。網友上傳彰化芳苑海水像沸騰滾水（圖／翻攝網路）芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐：「我們現在這時候看到這裡，應該差不多是七八級左右，你看就類似我們水在滾，大鍋水滾的感覺。」苗栗沿海鄉鎮風也很大，有告示牌被吹倒，民眾加裝塑膠椅防傾倒，苑裡也傳出有玻璃被吹破。東北季風盛行時，氣流進入狹窄的台灣海峽，通風斷面面積縮小，使得台灣西半邊的氣流加速，會形成所謂的狹管、風洞效應！中部沿海地區昨天最大陣風測到八到十級（圖／民視新聞）根據氣象署觀測資料，台中梧棲11/18最大陣風10級，苗栗苑裡8級，彰化芳苑最大陣風8級。東北季風持續發威，這兩天是風最大的時候！聲源：台中氣象站主任吳佳蓉：「18日台中市大甲區的松柏站，及大安區的溫寮站，都觀測到平均風8級，陣風11級的強風，梧棲區則是平均風7級陣風10級，19日上午至20日晚上，台中市仍有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。」中部地區包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣，都已經被氣象署列為黃色警戒燈號，提醒民眾這兩天注意防範強風！原文出處：東北季風發威 中部海線風真透呼呼吹 更多民視新聞報導全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫民視影音 ・ 20 小時前
不敵豪大雨 基隆永康里逾50年老樹傾倒壓毀民宅
基隆市 / 綜合報導 基隆連日大雨，安樂區的永康里，發生老樹傾倒意外，直接重壓民宅遮雨棚，還好沒人受傷！區公所和國產署緊急到場處理，第一時間先鋸斷樹幹，減輕壓力，同時在樹根上方鋪上帆布，防止傾斜擴大，之後等天氣放晴，才能再研究怎麼進場清除。但里長更擔心的是，里內還有一棵百年老樹，就在民宅旁，如果抓不住山坡地，很可能再度發生傾斜意外！連根拔起歪斜傾倒，大約兩層樓高的巨大老樹，橫躺在山坡上，民宅的鐵皮屋頂，遮雨棚的支撐柱，全被壓得扭曲變形，基隆市安樂區永康里里長陳銘坤說：「區公所沒有把上面的那些樹枝跟枝幹，大部分都給鋸除的話，這邊可能撐不住，減輕了很多重量，最起碼說不會立即塌下來。」帆布鋪在樹根上，就怕雨一直下，樹根底部被掏空，老樹可能繼續往下滑，直接衝到更下方的民宅，基隆市議員(民)吳驊珈說：「永康里內其實有非常多這種老樹，長得非常大，可是它的修剪的話真的是要長期來修剪，不然的話，它這樣子，它抓土的範圍不夠大的時候，當它的樹葉長得太茂盛，就會重心不穩就會倒下來。」基隆連續幾天大雨，安樂區崇德路40巷，超過50年的老樹，凌晨突然傾倒，區公所第一時間，緊急先鋸斷樹枝，因為老樹重量，超過3.5噸重，地點又在山坡地，救災通道狹窄，現場空間有限，吊車根本無法靠近。立委王正旭服務處副主任潘俊宏說：「工程人員說他們可能沒有辦法這樣子一一地這樣進來，一個一個這樣搬出去，因為可能那個量體太龐大，所以國產署目前才說，他們先把它固定住，然後等雨勢稍緩的時候，可能再看看，能不能出大的吊車，進來把它吊出去。」兩年內第三棵老樹傾倒，距離不到廿公尺的邊坡，還有一顆百年老樹，就長在民宅旁邊，更讓里長擔心，厚實的樹幹，如果撐不住重量傾倒，就會壓到下方民宅，老樹，周邊土地大多為國有地，里內目前還有七八棵老樹，年復一年被忽視，很怕哪天大雨或強風一來，又會發生傾倒意外。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
最強東北季風發威「全台急凍」！3測站不到1度 明起水氣減少漸回溫
[Newtalk新聞] 今(19)日天氣持續受東北季風影響，清晨3測站最低溫不到1度，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，白天北台灣持續低溫，但南部有望回升至27度，南北溫差有10度以上，另外，明日白天起各地開始緩慢回溫，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但整體水氣將會逐漸減少。 根據氣象署上午10時36分前的統計資料，清晨山區有3處最低溫不到1度，分別為玉山測站零下0.7度、玉山風口測站零下0.6度、台中和平區的南湖圈谷測站0.5度；至於平地最低溫前3名為馬祖測站11.8度、馬祖東引測站12度、新北石門的富貴角測站為本島最低溫12.4度。 對此，「林老師氣象站」指出，今日白天北台灣仍然低溫，高溫停留在16至18度之間，其它地區白天稍稍回溫，有機會重登到20度或以上，南部地區高溫可以來到攝氏25至27度，南北溫差10度以上，明日白天起各地開始緩慢回溫；至於降雨趨勢方面，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但是整體水氣量逐漸減少，降雨區域也漸縮小。查看原文更多Newtalk新聞報導入秋最強冷空氣發威！北部低溫驟降至12度 11/23東北季風減弱回溫東北季風發威！新頭殼 ・ 1 天前