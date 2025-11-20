阿里山消失31年「神秘客」現蹤！ 石虎深夜回眸超萌樣曝光 創嘉南最高海拔紀錄

阿里山睽違31年再現石虎！紅外線相機於海拔1,752公尺捕捉回眸影像，創嘉南最高紀錄並證實生態復育成果。 圖：翻攝自嘉義分署攝影畫面／新頭殼合成

[Newtalk新聞] 阿里山區睽違31年再次驚見石虎蹤影！林業及自然保育署嘉義分署透過紅外線自動相機，在海拔1,752公尺的里佳部落林地，捕捉到一隻石虎轉頭凝視鏡頭的可愛畫面，創下嘉南地區最高海拔發現紀錄。這項觀測成果由官方結合鄒族獵人協會與屏東科技大學共同完成，證實該區生態復育有成。

林業保育署嘉義分署指出，本次發現石虎的地點位於曾文溪流域上游的中海拔國有林地，恰好與前年7月在台南曾文溪下游高灘地發現石虎的紀錄遙相呼應。這項發現驗證了河川作為野生動物遷移廊道的關鍵功能，也突顯出「曾文溪流域保育軸帶」在嘉南國土生態綠網中的串聯效益，成功協助野生動物擴展棲息空間。

回顧過往觀測數據，國內目前僅苗栗、台中及南投擁有穩定的石虎族群，其他如新竹、彰化、雲林及台南等地僅有零星現蹤。針對嘉義地區的監測資料顯示，除了2018年中埔鄉及2022年國道一號嘉義交流道曾有紀錄外，阿里山鄉上一次通報已是1994年的往事，此次發現更顯珍貴。

石虎作為典型的里山物種，主要棲息於淺山與丘陵農林交錯地帶，過去曾遍布台灣西部，但因棲地與人類活動區域重疊，面臨土地開發、藥物毒害、路殺意外及流浪犬貓攻擊等生存威脅，現已被列為瀕臨絕種保育類野生動物。為此，林業署積極推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，擬定保育對策並繪製空間藍圖，透過跨域資源整合串聯各類生態熱點，確保石虎等物種能利用保育軸帶安全繁衍並遷移。

