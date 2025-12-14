阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻

阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗；他提醒遊客，若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。

阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫只剩攝氏4、5度，沼平車站的鐵軌出現結霜景象。（中央社／黃源明提供）

中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，平地有10度以下氣溫發生機率。

黃源明建議，遊客若要上山看楓紅、日出，應帶上禦寒最高等級裝備，從頭到腳、全身該保護的都不要漏掉；他說，阿里山這幾天白天的天氣超好，輻射冷卻效應非常明顯。

阿里山12月楓紅，阿里山公路（台18線）從十字路段一直上到塔塔加的路上，處處楓紅非常美麗。圖為阿里山公路79k處。（中央社／黃源明提供）

黃源明表示，阿里山冬天雖寒冷，但美景卻令人讚嘆，結霜的沼平車站，鐵軌鋪上一層雪白，即便早已日出，陽光尚未照射到鐵軌前，白霜依舊美麗；小笠原山觀景台清晨結了一層霜，除了可以在此看到日出，也能欣賞到楓紅，不過平台很滑，提醒遊客須注意安全。