阿里山熊出沒！台灣黑熊連3天闖工寮 翻冰箱覓食畫面曝光

台灣黑熊連續3天現蹤嘉義阿里山鄉達邦村，甚至闖入工寮翻找食物。深夜工寮內，黑熊在屋簷下四處徘迴張望，隨後一度站起來趴在冰箱上探頭查看，接著竟直接把冰箱打開，把頭探入冰箱內找食物。

一隻台灣黑熊在屋簷下四處張望，隨後把冰箱門打開，將頭探入冰箱內覓食。圖／台視新聞

林保署嘉義分署自去年12月31日首度接獲民眾通報黑熊出現在達邦村後，已立即啟動黑熊防範應變機制，並確認黑熊已連續3天出沒，除闖入工寮、開啟冰箱外，也出現破壞儲水桶等尋食行為。

廣告 廣告

台灣黑熊除了闖入工寮、開冰箱找食物外，也出現破壞儲水桶等覓食行為。圖／台視新聞

這隻黑熊初步研判身高約160公分、體型中壯，頭上有打鬥傷痕，為成年公熊，疑似近日氣溫驟降，加上移動路徑經過，才會冒險進入人類活動範圍覓食。嘉義分署強調，食物管理是防範黑熊靠近聚落的核心，呼籲民眾多加注意。

嘉義／王華琳 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

嘉義特富野古道3年5度拍到黑熊 林保署籲攜帶熊鈴加強防護

日本野熊出沒頻傷人 自衛隊奉命上陣

日本熊出沒太頻繁！累計12死破紀錄 自衛隊進駐秋田防災