阿里山熊出沒 連4天光顧工寮覓食

天天來！阿里山黑熊(圈紅處)四度光顧工寮，食髓知味，暴力覓食。 （記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義林業分署上月三十一日接獲阿里山鄉達邦村安姓村民通報黑熊闖入工寮後派員現勘，安裝監視系統展開監測，結果發現黑熊於元旦至三日竟天天進出工寮，從紅外線監測相機畫面可見其覓食手法相當粗暴，萬一有人正面相遇安全堪虞。嘉義分署呼籲「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納置於室內，共同維護人熊安全。

嘉義林業分署表示，根據現場裝設的紅外線相機紀錄，一隻台灣黑熊於元旦起連續三天光臨工寮，開啟冰箱、破壞儲水桶等尋食行為。

經專家依影像判定，該熊身高約一百六十公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，研判為成年公熊。推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過該處，黑熊遂冒險進入人類活動範圍覓食。

為確保居民生命財產安全，嘉義分署第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導安姓屋主採取下列防範措施：一、不規律聲光干擾；二、物理性阻隔與預警：由嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。