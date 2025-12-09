阿里山石盤谷吊橋封閉 楓紅層層只能「孤芳自賞」

石盤谷吊橋封閉，周 邊步道禁止通行。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山風景區石盤谷吊橋因有通行安全風險封閉，吊橋兩端種植18年的楓樹雖呈現楓紅層層美景，但因交通問題遊客止步，旅遊業者嘆稱「楓紅只能孤芳自賞」。阿里山國家風景區管理處(下簡稱阿管處)表示，已編列經費辦理吊橋改善工程，預計明年2月底發包。

阿管處指出，石盤谷吊橋為連接石盤谷步道的人行動線設施，該吊橋2008年完工啟用迄今逾17年，長年受山區高濕度、颱風豪雨與強風等天然環境影響，設施逐漸老化劣化，部分構件已有鏽蝕、腐朽與結構損壞情形，存在通行安全風險，考量安全暫時封閉吊橋。

阿管處表示，石盤谷吊橋本體經專業檢視，具有高度公共安全疑慮，基於「公共安全優先」原則，阿管處另案推動「豐山地區石盤谷吊橋遊憩設施改善工程」，專責針對吊橋本體進行結構補強與全面更新，編列工程經費約1200萬元，預計於明年2月底發包。工程包含吊索系統全面汰換、橋塔結構補強、木構件更新、防蝕防滑設計及通行安全設施改善等，確保遊客通行安全，並同步提升橋梁耐久性及整體景觀品質。

當地旅遊業者簡天賞說，921地震時，石盤谷景點受創嚴重，地方爭取建造石盤谷吊橋改善遊客通行安全性，吊橋完工後，他在吊橋兩端步道種植楓樹，樹齡17年的楓樹葉子已經轉紅，搖曳生姿美不勝收，可惜因為吊橋封閉，遊客無法前來吸賞，希望改善工程早日完成，讓遊客回流。

石盤谷吊橋入口的楓紅地毯。(記者蔡宗勳攝)

石盤谷吊橋封閉，楓紅美景無人欣賞。(記者蔡宗勳攝)

