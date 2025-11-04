阿里山神旅行抵嘉 開啟山海觀光新篇章

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，攜手嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，此次活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次展示阿里山獨特魅力的觀光大典，將為嘉義山海觀光開啟新篇章。

活動於四日舉行啟動記者會，嘉義縣長翁章梁、嘉義市市長黃敏惠等縣市政府與及轄內各村社區發展協會及村里長與各公協會等出席。各界一致表示，這項活動不僅能促進阿里山觀光業的發展，更能提升整體嘉義縣市的文化和旅遊魅力，期望藉此機會吸引更多國內外遊客，打造阿里山的新觀光熱點。此次活動將於十二月十九日至二十二日盛大舉行，並邀請「台澎金馬海神媽祖」首次登上阿里山,走訪嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排六大主題活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，,讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」。

阿管處黃怡平處長表示，此次活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次觀光產業振興的重要契機。藉由媽祖的庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。這項活動將為當地的觀光業注入新的動力，並吸引遊客親身體驗阿里山獨特的自然景觀和豐富的文化底蘊，從而帶動嘉義縣市整體觀光發展，並為地方經濟注入可持續成長的動力。