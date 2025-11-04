阿里山神旅行12/19登場 台澎金馬媽祖搭林鐵繞境祈福

「阿里山神旅行抵嘉」活動將於將於12月19日至22日盛大舉行／陳致愷翻攝





為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(下稱阿里山管理處)與嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，邀請新港媽及澎湖、金門等地媽祖共同參與，將於12月19日自阿里山入口門戶嘉義市的北門車站啟駕，搭林鐵栩悅號前往阿里山，並在隙頂與石棹繞境祈福，到祝山共賞日出，藉此提升整體嘉義縣市的文化和旅遊魅力，吸引更多國內外遊客，打造阿里山的新觀光熱點。

「阿里山神旅行抵嘉」活動今天在新港奉天宮舉行宣傳記者會，阿里山管理處處長黃怡平、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、新港奉天宮董事長何達煌、林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠、林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長王昭堡，與多位中央、地方民代及地方政府與及轄內各村社區發展協會及村里長與各公協會與會等皆出席，見證此次活動的啟動。

阿里山管理處處長黃怡平表示，此次活動將於12月19日至22日盛大舉行，邀請「台澎金馬海神媽祖」首次到阿里山，走訪嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排6大主題活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」。

黃怡平指出，6大活動包括：「栩悅福嵎．日出迎曦」以阿里山日出與林業鐵路－栩悅號為主軸，傳達福嵎啟程，迎曦納福的意涵；「鄒遊部落．啡嚐好咖」媽祖祈福遶境、定點鑽轎賜福平安，結合部落美食與阿里山精品咖啡，辦理市集活動，感受部落文化的深厚底蘊；「海神媽祖．走茶香道」台澎金馬海神媽祖齊聚山間，茶香承福，神靈庇佑，祈願茶產業風調雨順、延續茶鄉文化。

「太平雲梯．千人鑽轎」在雲端之上鑽轎祈福，祈願來年安康順遂，將為信眾及遊客帶來心靈上的震撼與安慰；「阿里山平安宴．星光辦桌」以阿里山四鄉特色食材入菜，共享千人平安宴，展現阿里山的熱情與人情味；「山城老街．竹語寄福」寫下心願，隨風輕響，祝福在山城迴盪，感受阿里山獨有的歷史氛圍，並祈願未來一切順利。

新港奉天宮董事長何達煌表示，感謝嘉義縣、市政府與阿里山管理處的支持與用心，促成這次「媽祖遊阿里山」盛會。這次活動從嘉義北門車站啟程，一路登山至阿里山，象徵信仰與旅遊結合的新里程碑。此次特別邀請澎湖、金門等地媽祖共同參與，形成跨海連心的祈福之旅，也祈願在媽祖庇佑下，颱風遠離、風調雨順，讓嘉義縣市平安順利、經濟興旺，所有民眾都能平安健康、事業順利。

嘉義市長黃敏惠表示，阿里山在7、8月間歷經風災重創，阿里山管理處在困難時刻與新港奉天宮合作，透過媽祖平安繞境活動，為地方注入安定人心的力量。這次「阿里山神旅行」是難能可貴的創舉，結合信仰與觀光，展現地方韌性，也象徵重生與祝福。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義山區擁有眾多美麗景點，並希望遊客在遊覽後，能將在地的高山茶及阿里山咖啡帶回家細細品味。他指出，媽祖繞境活動開啟了一種創新的旅遊方式，邀請全國民眾來到山區，不僅享受大自然的美景，也藉此祈求平安，為大家帶來祝福與祥和。

阿里山管理處指出，為讓更多遊客能輕鬆規劃與體驗阿里山的旅遊魅力，接下來也將在阿里山easy go電商平台上架「媽祖走過的遊程」，並推出一系列專屬的觀光行程，讓遊客能夠更便捷地了解媽祖的祈福路徑及阿里山的特色景點。

阿里山管理處表示，盼藉由這樣的創新安排，能夠將阿里山的美景、文化與信仰傳承帶給更多人，並進一步推動阿里山觀光朝向國際化發展。誠摯邀請所有民眾及遊客於12月19日至22日，到阿里山一同參與這場「神之旅」，與媽祖一同祈福，共享嘉義的幸福與美麗。

