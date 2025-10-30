阿里山秋遊親子之旅 樂野部落展現鄒族原鄉魅力

入秋的阿里山氣候涼爽宜人，正是親子同遊、探索原鄉的好時節。阿里山共有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山及逐鹿九大鄒族部落，結合自然生態與人文底蘊，推出一系列兼具文化與體驗的旅遊活動，讓遊客在群山環抱間感受鄒族文化的熱情與魅力。

↑圖說：入秋的阿里山氣候涼爽宜人，正是親子同遊、探索原鄉的好時節。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

其中，樂野部落的「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」是人氣亮點。園區以沉浸式體驗呈現鄒族生活樣貌，親子旅客可參加愛玉DIY，從搓洗愛玉籽到製作天然甜品，感受手作的樂趣；也能聆聽鄒族勇士的傳統故事、品嚐炭烤風味餐點，並親手杵打小米麻糬，體驗原住民的日常節奏。

喜愛茶與咖啡的旅人，則能參加在地茶鄉體驗活動。鄒式茶屋裡茶師親授阿里山烏龍茶沖泡技巧，傳遞茶文化的靜謐之美；而手工咖啡DIY則從採豆、烘焙到手沖全程體驗，透過專業達人指導，讓旅客更深入認識阿里山咖啡的風味與故事。

↑圖說：樂野部落景點「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」展現鄒族文化多元樣貌。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

午後時分，造訪位於海拔1200公尺的「I MI NE NU咖啡館」，一邊眺望層疊山巒，一邊享用香氣濃郁的咖啡與甜點，是放鬆身心的最佳選擇。喜愛手作的旅客，也可到「金皮雕工作室」體驗皮革敲花，創作專屬的鑰匙圈或手環；「FKUO山芙蓉茶業」則以森林茶席搭配無菜單料理，呈現部落自然風味。

想親近自然的旅人，可漫步在幽靜的迷糊步道，隨「湯爺爺」導覽探索森林生態奧秘；或沿頂湖步道環行，欣賞杉木林、茶園與竹林交織的壯麗景緻。

↑圖說：步道健行感受竹林幽靜氛圍。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣文化觀光局表示，阿里山部落之旅結合自然與文化體驗，不論是親子家庭、好友出遊或深度旅遊，都能感受鄒族部落的純樸與熱情。今年12月6、7日即將於逐鹿部落文創園區舉辦「部落旅遊節」，屆時各大部落將齊聚展演特色文化、手作體驗與在地產品，邀請遊客一同走進阿里山原鄉，體驗最道地的鄒族風情。

