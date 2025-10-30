阿里山秋遊親子之旅 樂野部落展現鄒族原鄉魅力
入秋的阿里山氣候涼爽宜人，正是親子同遊、探索原鄉的好時節。阿里山共有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山及逐鹿九大鄒族部落，結合自然生態與人文底蘊，推出一系列兼具文化與體驗的旅遊活動，讓遊客在群山環抱間感受鄒族文化的熱情與魅力。
↑圖說：入秋的阿里山氣候涼爽宜人，正是親子同遊、探索原鄉的好時節。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）
其中，樂野部落的「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」是人氣亮點。園區以沉浸式體驗呈現鄒族生活樣貌，親子旅客可參加愛玉DIY，從搓洗愛玉籽到製作天然甜品，感受手作的樂趣；也能聆聽鄒族勇士的傳統故事、品嚐炭烤風味餐點，並親手杵打小米麻糬，體驗原住民的日常節奏。
喜愛茶與咖啡的旅人，則能參加在地茶鄉體驗活動。鄒式茶屋裡茶師親授阿里山烏龍茶沖泡技巧，傳遞茶文化的靜謐之美；而手工咖啡DIY則從採豆、烘焙到手沖全程體驗，透過專業達人指導，讓旅客更深入認識阿里山咖啡的風味與故事。
↑圖說：樂野部落景點「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」展現鄒族文化多元樣貌。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）
午後時分，造訪位於海拔1200公尺的「I MI NE NU咖啡館」，一邊眺望層疊山巒，一邊享用香氣濃郁的咖啡與甜點，是放鬆身心的最佳選擇。喜愛手作的旅客，也可到「金皮雕工作室」體驗皮革敲花，創作專屬的鑰匙圈或手環；「FKUO山芙蓉茶業」則以森林茶席搭配無菜單料理，呈現部落自然風味。
想親近自然的旅人，可漫步在幽靜的迷糊步道，隨「湯爺爺」導覽探索森林生態奧秘；或沿頂湖步道環行，欣賞杉木林、茶園與竹林交織的壯麗景緻。
↑圖說：步道健行感受竹林幽靜氛圍。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）
嘉義縣文化觀光局表示，阿里山部落之旅結合自然與文化體驗，不論是親子家庭、好友出遊或深度旅遊，都能感受鄒族部落的純樸與熱情。今年12月6、7日即將於逐鹿部落文創園區舉辦「部落旅遊節」，屆時各大部落將齊聚展演特色文化、手作體驗與在地產品，邀請遊客一同走進阿里山原鄉，體驗最道地的鄒族風情。
更多品觀點報導
夢多、杜力玩翻高雄果嶺自然公園 老外視角探索「高球場變生態樂園」
高雄K-TV培育中心助攻新媒體熱潮 青年報考證照破850人創新高
其他人也在看
秋遊阿里山！部落多元文化之旅 體驗鄒族原鄉魅力
入秋之後的阿里山氣候涼爽宜人，目前正是攜家帶眷入山旅遊的最佳時節。嘉義縣文觀局表示，阿里山9大鄒族部落，均有推出多元文化體驗，要讓遊客欣賞山林美景之際，同時體驗部落文化，留下美好回憶。 阿里山鄉中廣新聞網 ・ 19 小時前
政府補助養豬產業鏈 業者樂觀其成 (圖)
全台禁宰禁運豬隻15天，衝擊產業，行政院會30日通過養豬產業鏈補助計畫，中南部養豬業者及豬肉攤商皆樂觀其成。圖為嘉義縣一處豬肉攤未禁宰前營運情形。中央社 ・ 22 小時前
森鐵眠月線為一葉蘭自然保留區不得通行 林鐵與警方執行嚴查開罰
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】阿里山林業鐵路自113年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返的列車，常有發現台灣好報 ・ 1 天前
假日傷病免跑急診！「假日輕急症中心」11月上路，全台13據點一次看
健保署預告，假日輕急症中心（UCC）將於11月試辦上路，全台共設立13處據點，讓輕症、急症患者能在假日就醫。UCC的醫療科別有哪些？醫療費用怎麼算？該如何分辨病情屬於輕症或重症？ 台灣人動不動就掛急診，不完全是因為不懂醫療分級、濫用醫療資源，更可能是資訊不足、醫療制度設計造成的。 根據《康健雜誌》報導，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，醫改會調查結果顯示，近6成民眾假日跑急診，是因為不知道哪裡有診所能看病；另有26%則是難以判斷病情是否嚴重。此外，國內假日診所平均開診率僅16.7%，求醫無門的輕症患者通常只能去急診。 假日輕急症中心的設立，正能補上這塊缺口，讓輕症患者能有更清楚、更方便的就醫選擇。 什麼是假日輕急症中心？涵蓋科別有哪些？ 健保署公布，為落實醫療分級、紓解急診壅塞的問題，2025年11月1日至2026年12月31日期間，將試辦假日輕急症中心，在週日及國定假日上午8時～晚上24時收治病患，讓輕急症病人可即時獲得醫療照護，把急診醫療資源留給病況緊急的重症病人。 假日輕急症中心除了設置急診，同時段也會開放內（兒）科系、外（骨）科系。此外，耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置，亦可採康健雜誌 ・ 1 天前
《航海王》動畫新模式2026開始一年最多26集，1~3月停播4月繼續「艾爾帕布篇」
《航海王》動畫播出至今達 1122 集，當中有不少動畫原創內容以及回顧總集篇等，當然的得拉長時間避免追上漫畫速度，這也讓不少讀者抱怨，而在最新《航海王》 動畫發表會中宣布，從 2026 年開始將減少到每年播出最多 26 集，在今年結束「未來島蛋頭篇」後，1~3 月停播並在 4 月展開令人期待的「艾爾帕布篇」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴
國人寧願出國玩、也不願國內旅遊！觀光署今天（30日）證實，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。觀光署長陳玉秀也坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。立法院交通委員會今天舉行專案報告，要求觀光署對國際旅客來台、旅宿業缺工情形做說明。自由時報 ・ 1 天前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 20 小時前
關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康
記者翁聖權／白河報導 二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩…中華日報 ・ 22 小時前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 1 天前
手刀快搶！2026武陵農場櫻花季日期出爐 11/1開放訂房
武陵農場深秋時節，漫山楓紅，最受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季登場，武陵農場公布最新訂房與交通管制訊息，明年櫻花季管制期間暫定自2026年2月13日至3月1日為期17天，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房，賞櫻旅客務必提前規劃，手刀搶訂。自由時報 ・ 1 天前
「台鐵假期」明年初上線！搭車就能享套裝旅遊
台鐵公司將與旅行業者合作推出「台鐵假期」，透過車票互惠讓旅行社包裝套裝行程，並於台鐵設計的平台販售，原規畫今年下半年推出。台鐵公司今表示，目前正在簽約與事前準備階段，盼明年初可上線營運。中時新聞網 ・ 1 天前
關子嶺泥湯深度遊 泡湯、嶺頂、水火同源與古剎禪意以及採果樂！
臺南關子嶺泥湯(圖：台南觀旅局提供)【旅遊經洪書瑱報導】已步入了微涼的秋季後，就是泡湯養生的好時節，旅遊經 ・ 1 天前
免開車輕旅行 搭「台灣好行－故宮南院線」輕鬆遊民雄
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】如果想安排一場輕鬆小旅行，不用煩惱開車或停車問題，不妨搭乘「台灣好行－故宮南院線台灣好報 ・ 1 天前
歷史底蘊+豐富美食 台南最強景點年吸2千萬人次
這次的宣傳片鎖定南台灣進行拍攝，其中台南除了是美食之都外，這座城市擁有深厚歷史底蘊，因此吸引旅客造訪，根據交通部觀光署最新統計，台南最受歡迎的前三個景點，分別是國華商圈、正統鹿耳門聖母廟及海安商圈，位...華視 ・ 1 天前
GD週末登大巨蛋! 西門町"房價破萬" 網酸:是跟GD睡嗎?
生活中心／高子涵、吳志恆 台北報導台灣國旅價格波動常被詬病，這次又有民眾反映，這周六想入住西門町旅館，許多價格竟然要破萬，讓他氣得po上網，不少人懷疑可能跟韓國流行天王GD這周在大巨蛋開唱有關，痛罵這就是國旅亂喊價，造成的亂象，甚至有人調侃的說，難道是跟GD起睡嗎？民視 ・ 1 天前
寧願出國也不要國旅？台灣觀光逆差達805萬人次 觀光署長認了：住宿太貴
連假、年假大家都往國外跑，國旅冷颼颼！根據觀光署統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。對此，觀光署長陳玉秀今（30）日在備詢時坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。近年來國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開......風傳媒 ・ 23 小時前
有機會天天看到鯨鯊機！JTA明年2月開航「沖繩－桃園」 12/3正式開賣
日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱JTA）宣布，將於2026年2月3日正式開航沖繩那霸—台北桃園的每日定期航班，這是該公司成立以來首條國際定期航線。機票預計自2025年12月3日上午10時起開賣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山秋天小旅行 紫明溪步道輕鬆走
秋天小旅行，不見陽明山的滿山芒草花，也有可以享受被森林與溪流環抱的山林步道；台北市大地工程處表示，陽明書屋公車站旁陽金公路、中興路交叉口平台，是「紫明溪步道」入口，鋪面採用回收木屑鋪設，全程路線平緩，環形走一圈僅需半小時。大地處指出，天氣微涼，「紫明溪步道」正展現迷人的風貌；全程路線平緩，感受綠蔭下自由時報 ・ 6 小時前
臺北網紅節！微涼新北投遇上熱社群 網紅走進溫泉鄉、泡湯也能很潮
午後的新北投，溫泉蒸氣在空氣中緩緩升起，吸入的每一口空氣，都夾帶著溫泉鄉獨有的氣味，這是溫泉旅宿林立的新北投特有的無形標誌。「2025臺北網紅節」在深秋微涼的季節，探訪這座百年溫泉城，讓鏡頭與社群的熱度，與北投的溫度交織成一場別開生面的文化行銷。中時新聞網 ・ 1 天前
0元機票限時3天開搶！全台3機場直飛 到明年5月都能用
年底適逢普發萬元，許多民眾趁機規劃出國旅遊，其中就有航空公司自今日（10/30）起推出限時3天0元機票，直到明年5月底都能飛，且北、中、南機場都適用。太報 ・ 1 天前