阿里山精品咖啡正式進駐桃園國際機場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府以「咖啡三部曲」系統性建構咖啡產區體系，今22日在桃園國際機場舉辦「台灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會，正式宣布阿里山咖啡進駐國門通路，旅客可於昇恆昌桃園國際機場第一、第二航廈管制區內的 EVERRICH L.E.A.F. 與 Wing Café 購入阿里山精品咖啡。

昇恆昌董事長江松樺表示，昇恆昌雖以免稅通路為主，仍長期投入推廣台灣農產，包含茶葉與咖啡等具文化底蘊的品項，這次選擇在轉機旅客密集的區域設點，讓旅客無須離境就能在機場品嘗台灣最具代表性的咖啡。

發表會集結4大阿里山精品咖啡莊園，包括曾囊括 COE 前3名，明年1月代表台灣參加杜拜咖啡競標賽（Dubai Coffee Auction）的豆御香藝伎莊園莊園主曾福森；曾以蜜處理藝伎豆勇奪國際競標冠軍的達邦．七彩琉璃莊園莊園主莊家榮；入選「2025 Top 50 Coffees」的鄒築園莊園莊園主方政倫；研發低溫乾燥設備的雅慕伊咖啡莊園莊園主浦瀚文。

嘉義縣長翁章梁指出，嘉義咖啡在國際競賽表現亮眼，尤其是在 COE 競賽中表現突出，顯示產區實力穩定。嘉義咖啡優秀的關鍵在於阿里山得天獨厚的地理環境，同時產區高度重視專業制度，許多莊園主具備杯測師資格，並導入品種基因檢測與批次處理紀錄，逐步建立國際信任。

翁章梁也說，嘉義咖啡已進入京都、沖繩等國際市場，產量雖有限，卻展現高端定位與市場潛力，期盼這次透過機場通路，讓更多人以一杯咖啡走進阿里山。

桃園國際機場董事長楊偉甫表示，桃園機場作為台灣的國門，是推廣優質產品的重要櫥窗，機場將全力支持推廣，隨著第三航廈北航廳即將啟用，期待咖啡香能延伸至更多航廈空間。

農業處表示，縣府穩定推進產業升級，並推出嘉義縣共同品牌「啡嚐嘉義」，打造備受信任、可追溯且具國際能見度的咖啡品牌，未來將持續整合產區，深化國際通路。

圖：嘉義縣政府以「咖啡三部曲」系統性建構咖啡產區體系，今22日在桃園國際機場舉辦「台灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會，正式宣布阿里山咖啡進駐國門通路，民眾出入桃園機場可以喝到阿里山咖啡。（記者吳瑞興翻攝）