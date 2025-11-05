阿里山聲音地景採集成果公開

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）昨（五）日假臺北正式公開「聲音地景採集研究計畫」成果。此計畫深入鐵道沿線的生態與人文，將自然聲響與居民故事轉化為各車站的聲音地景，呈現阿里山文化景觀的生活紋理與獨特內涵，讓大眾從「聽覺」重新認識阿里山林鐵。

負責本計畫聲音採集的藝術家吳燦政認為，阿里山林鐵聲音資料庫的建立，不僅是技術與藝術的展現，更是對人類感知、文化深度與在地土地連結的深刻探索。合方創意團隊及藝術家吳燦政經過長達一年的聲音採集，跨越不同季節與海拔高度，訪問沿線聚落的居民、林鐵退休與現任員工，透過了解受訪者的生命故事與背景，發掘聲音紀錄的內容，從道班修理軌道的金屬聲，到黎明初曉時陸續出現的登山客足跡聲，擴大到高山低谷各種豐富的動植物聲響，集結成阿里山獨特的聲音地景特色。這些素材已上傳至國際聲音平台radio aporee，期望透過聲音讓世界認識阿里山與林鐵。

林鐵及文資處處長王昭堡表示，阿里山不只是山林中的風景，而是一場跨越百年、充滿生命記憶的回響，而《山林軌跡的回響》不僅是一次研究計畫的成果發表，更是一份讓阿里山「被聽見」的邀請，誠摯邀請各界好友一起聆聽屬於阿里山的聲音地景，展開一場與山林對話的聲音之旅。