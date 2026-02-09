阿里山花季3月登場最新住房體驗 開箱阿里山賓館「雲端之森」頂級客房！
阿里山花季3月登場最新住房體驗 ，圖為山櫻花與冠羽畫眉(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
阿里山國家森林遊樂園區具日出、夕陽、雲海、森林、鐵道五奇絕景，變化萬千的景色，加上自然生態，以及森林療癒風行等，可以為旅人展開一段與大自然互動又不喧嘩的旅程，不僅深受國內外遊客喜愛，也屢登國際媒體讚譽，成為許多民眾身心放鬆的絕佳場域。其中阿里山最美的時刻──「阿里山花季」即將於3月10日登場，活動至4月10日止，現在有一個不錯的消息，那就在阿里山花季時，在賞花的同時，有全新的旅宿選擇，那就是阿里山賓館，在樓層的最高處──10樓，耗時1年多投入昂貴的營建費用和高山建造不易的時間成本，全新打造再升級6間森林、雲霧的客房，採自然光灑落的落地窗設計，每間客房皆設置獨立式浴缸，讓杉柏生態直接映入眼簾，其中兩間客房特別設計獨立專屬陽台，直接迎向遼闊無邊的森林、雲霧、晨曦，彷彿把阿里山直接收入眼底！
山櫻花約開6-7成(攝影：洪書瑱)
目前粉嫩的櫻花已有搶先綻美了(攝影：洪書瑱)
觀音蘭(射干菖蒲)(攝影：洪書瑱)
花_小雛菊(攝影：洪書瑱)
海芋(攝影：洪書瑱)
報春花(攝影：洪書瑱)
朱砂根(黃金萬兩)(攝影：洪書瑱)
阿里山火車鐵路(攝影：洪書瑱)
阿里山園區也有慈雲寺、受鎮宮，在春節也可以拜拜祈福(攝影：洪書瑱)
阿里山園區也有慈雲寺、受鎮宮，在春節也可以拜拜祈福(攝影：洪書瑱)
「阿里山花季」雖然3月10日才登場，但櫻花已等不及人們召喚先行「登場」了，目前從台 18 線「阿里山公路」兩旁山櫻花、白色緋寒櫻（福爾摩莎櫻）、河津櫻，甚至辛夷花都正在開放中，而且阿里山森林遊樂區山櫻花約綻放6-7成左右，也吸引如「冠羽畫眉」等鳥類，在櫻花樹叢中來來回回穿梭，而園區百花漸盛放，不讓「櫻」姿專美於前，如：觀音蘭、小雛菊、海芋、繡球花、黃素馨、西洋水仙等都花「開」現踪，而年節相當受到歡迎的「報春花」，以及被稱為「黃金萬兩」的朱砂根，也在阿里山森林遊樂區爭相報喜，加上遊樂區林木蓊鬱，是許多民眾春節走春的最佳場域。
阿里山賓館在園區中心點，位於園區2,274公尺海拔至高點，擁有百歲歷史，整座飯店被山林環繞包圍著，蘊藏著絕美扁柏、杉林、雲海和日落、夕陽景色，無論從哪個角度都得以延攬山林美景。而2026年全新頂級客房，以「雲端之森」煥彩多姿為概念，從森林系空間設計、山嵐雲海、自然生態等元素，讓房客不趕路，沉浸在高山森林雲瀑中，帶領旅人以嶄新視野，探索阿里山的新魅力。
阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(圖：阿里山賓館提供)
阿里山賓館「雲端之森」頂級客房，不同的氣候有不同的韻味(攝影：洪書瑱)
阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(圖：阿里山賓館提供)
阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(攝影：洪書瑱)
阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(攝影：洪書瑱)
阿里山賓館「雲端之森」之「交誼廳」(攝影：洪書瑱)
阿里山賓館「雲端之森」之「交誼廳」(攝影：洪書瑱)
雲端之森為概念發想的全新客房，蒐羅高山森林、山嵐雲海，雲霧晨曦，總經理王覺非表示，看好私人包團、精緻、深度體驗的遊程，除了全打打造頂級客房，精心規劃專屬、私人聚會交誼廳，以大片落地窗設計，開闊無死角的視野框住一整片壯麗的山巒美景、雲瀑流雲，遠眺塔山步道眠月線遺世獨立美感。特別一提的是──此樓專用的「交誼廳」，檜林香撲鼻，而沙發設計揉和木質與溫柔暖色系的愛馬仕橘呈現經典時尚的風格，完美的住進清晨和日落，隨著夕陽金黃色光芒，山色逐漸沉靜，靜享山色變化萬千又不喧囂的悠閒，除了供此樓房客Happy Hour使用外，也成為一處外包空間。
阿里山賓館住房提案，除了融入在地特色，也結合四季不同風情的體驗遊程，像：3月阿里山花季期間的和服體驗，回味日治時期的林業繁華，4月~5月初夏則邀請旅人跟著達人的步伐，享受水山療癒舒展身心與靜心的深層體驗，藉由阿里山達人導覽水山療癒步道、水山巨木、水山線舊鐵路步道，在清幽的水山步道遠眺鄒族聖山、看古老巨木，藉著森林散發的芬多精，釋放壓力與負面情緒，探索專為旅人打造的雲霧、森林療癒的秘境！
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
寒流發威急凍！「這天回暖」飆27度 專家揭下波變天時間
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。