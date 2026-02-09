阿里山花季3月登場最新住房體驗 開箱阿里山賓館「雲端之森」頂級客房！



阿里山花季3月登場最新住房體驗 ，圖為山櫻花與冠羽畫眉(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】





阿里山國家森林遊樂園區具日出、夕陽、雲海、森林、鐵道五奇絕景，變化萬千的景色，加上自然生態，以及森林療癒風行等，可以為旅人展開一段與大自然互動又不喧嘩的旅程，不僅深受國內外遊客喜愛，也屢登國際媒體讚譽，成為許多民眾身心放鬆的絕佳場域。其中阿里山最美的時刻──「阿里山花季」即將於3月10日登場，活動至4月10日止，現在有一個不錯的消息，那就在阿里山花季時，在賞花的同時，有全新的旅宿選擇，那就是阿里山賓館，在樓層的最高處──10樓，耗時1年多投入昂貴的營建費用和高山建造不易的時間成本，全新打造再升級6間森林、雲霧的客房，採自然光灑落的落地窗設計，每間客房皆設置獨立式浴缸，讓杉柏生態直接映入眼簾，其中兩間客房特別設計獨立專屬陽台，直接迎向遼闊無邊的森林、雲霧、晨曦，彷彿把阿里山直接收入眼底！





廣告 廣告



山櫻花約開6-7成(攝影：洪書瑱)







目前粉嫩的櫻花已有搶先綻美了(攝影：洪書瑱)







觀音蘭(射干菖蒲)(攝影：洪書瑱)







花_小雛菊(攝影：洪書瑱)







海芋(攝影：洪書瑱)







報春花(攝影：洪書瑱)







朱砂根(黃金萬兩)(攝影：洪書瑱)







阿里山火車鐵路(攝影：洪書瑱)







阿里山園區也有慈雲寺、受鎮宮，在春節也可以拜拜祈福(攝影：洪書瑱)







阿里山園區也有慈雲寺、受鎮宮，在春節也可以拜拜祈福(攝影：洪書瑱)





「阿里山花季」雖然3月10日才登場，但櫻花已等不及人們召喚先行「登場」了，目前從台 18 線「阿里山公路」兩旁山櫻花、白色緋寒櫻（福爾摩莎櫻）、河津櫻，甚至辛夷花都正在開放中，而且阿里山森林遊樂區山櫻花約綻放6-7成左右，也吸引如「冠羽畫眉」等鳥類，在櫻花樹叢中來來回回穿梭，而園區百花漸盛放，不讓「櫻」姿專美於前，如：觀音蘭、小雛菊、海芋、繡球花、黃素馨、西洋水仙等都花「開」現踪，而年節相當受到歡迎的「報春花」，以及被稱為「黃金萬兩」的朱砂根，也在阿里山森林遊樂區爭相報喜，加上遊樂區林木蓊鬱，是許多民眾春節走春的最佳場域。

阿里山賓館在園區中心點，位於園區2,274公尺海拔至高點，擁有百歲歷史，整座飯店被山林環繞包圍著，蘊藏著絕美扁柏、杉林、雲海和日落、夕陽景色，無論從哪個角度都得以延攬山林美景。而2026年全新頂級客房，以「雲端之森」煥彩多姿為概念，從森林系空間設計、山嵐雲海、自然生態等元素，讓房客不趕路，沉浸在高山森林雲瀑中，帶領旅人以嶄新視野，探索阿里山的新魅力。









阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(圖：阿里山賓館提供)







阿里山賓館「雲端之森」頂級客房，不同的氣候有不同的韻味(攝影：洪書瑱)







阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(圖：阿里山賓館提供)







阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(攝影：洪書瑱)







阿里山賓館「雲端之森」頂級客房(攝影：洪書瑱)







阿里山賓館「雲端之森」之「交誼廳」(攝影：洪書瑱)







阿里山賓館「雲端之森」之「交誼廳」(攝影：洪書瑱)

雲端之森為概念發想的全新客房，蒐羅高山森林、山嵐雲海，雲霧晨曦，總經理王覺非表示，看好私人包團、精緻、深度體驗的遊程，除了全打打造頂級客房，精心規劃專屬、私人聚會交誼廳，以大片落地窗設計，開闊無死角的視野框住一整片壯麗的山巒美景、雲瀑流雲，遠眺塔山步道眠月線遺世獨立美感。特別一提的是──此樓專用的「交誼廳」，檜林香撲鼻，而沙發設計揉和木質與溫柔暖色系的愛馬仕橘呈現經典時尚的風格，完美的住進清晨和日落，隨著夕陽金黃色光芒，山色逐漸沉靜，靜享山色變化萬千又不喧囂的悠閒，除了供此樓房客Happy Hour使用外，也成為一處外包空間。



阿里山賓館住房提案，除了融入在地特色，也結合四季不同風情的體驗遊程，像：3月阿里山花季期間的和服體驗，回味日治時期的林業繁華，4月~5月初夏則邀請旅人跟著達人的步伐，享受水山療癒舒展身心與靜心的深層體驗，藉由阿里山達人導覽水山療癒步道、水山巨木、水山線舊鐵路步道，在清幽的水山步道遠眺鄒族聖山、看古老巨木，藉著森林散發的芬多精，釋放壓力與負面情緒，探索專為旅人打造的雲霧、森林療癒的秘境！



