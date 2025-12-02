阿里山茶再登國際舞台 洪崇倫法國AVPA世界茶葉大賽奪金銀雙獎

照片來源：洪崇倫IG (@hungchunglun_rheosraintea)

2025年法國AVPA第8屆世界茶葉大賽公布評選結果，來自嘉義縣竹崎鄉石棹阿里山茶區的茶二代、知名茶藝品牌「甘澍」創辦人洪崇倫，再度以台灣高山茶在國際舞台上奪得佳績，一口氣囊獲金銀兩項大獎，被譽為茶界「台灣之光」。今年獲獎已是這位頂尖茶藝師自2020年以來四度獲獎紀錄（2024年未參賽），再次讓台灣茶香飄向世界。

洪崇倫以自創品牌 「甘澍」 推出兩款茶品「Copia Oolong Tea 盛麗烏龍」、「Serein Black Tea 安得蜜纕」參賽，分別囊獲金獎及銀獎。金獎作品 〈盛麗烏龍〉 以阿里山繁盛的山林風土為靈感，延續高山烏龍標誌性的清亮花香，並透過製程微調，使茶湯呈現更成熟的果韻與精緻甜感。「盛」與「麗」取自父母姓名，象徵茶農世代傳承，也代表高山茶自然繁麗的氣質。銀獎作品 〈蜜纕紅茶〉 則以阿里山紅茶採收時節的暮色意象為核心，香氣柔和細膩，茶湯琥珀通透，展現甘澍品牌獨具的東方美學敘事。

針對今年的獲獎作品，洪崇倫表示，製茶是一門長期觀察與自然互動的工藝，同一片茶山在不同年份呈現的風土性格，是製茶者最重要的判斷基礎。他說：「多年經驗累積讓我更清楚感受到茶菁在不同年份的變化。往年阿里山茶偏向奔放花香，今年的茶菁則呈現更沉穩成熟的香氣，因此我在萎凋、發酵與烘焙上做出微幅調整，使香氣與茶湯結構更貼近今年的山頭氣。」

他指出，今年兩款獲獎茶品皆展現「成熟與柔軟度並存」的風味特質，透過細節調整呈現深層甜感與穩定香氣。「這不僅是工藝優化，也是技術者的態度；在精準與感性之間找到平衡，尊重風土並將其完整呈現。」

「甘澍」一名源自清代家族書誌，象徵家族與土地的深刻連結。洪崇倫以感官品評為核心，融合文學、景觀哲學與福爾摩沙地景意象，並以現代設計語彙打造台灣精品茶的品牌形象。他的茶席美學屢獲國際品牌與外媒肯定，曾接待歐洲精品品牌與國際媒體，使台灣茶文化持續向世界發聲。

頒獎儀式日前於台北南港展覽館「國際茶酒咖啡展」舉行。法國知名香氣專家暨 AVPA 茶葉評審主席 Carine Baudry 率領代表團親自頒獎，由農業部茶及飲料作物改良場與農業部農保台中分署長陳榮俊共同代表致意。今年台灣表現依舊亮眼，共抱回10金、8銀、12銅及24面特別風味獎，展現台灣茶在國際市場的實力與多樣性。

洪崇倫畢業於輔仁大學景觀設計系，曾赴加拿大遊學，返台後投入阿里山國家風景區「茶旅達人計畫」，推廣茶文化深度旅遊。他曾獲2017全台茶藝第2名、海峽兩岸茶藝師競賽冠軍、2018東方茶席競賽銀獎等多項殊榮，是台灣新世代茶藝工作者的代表。他表示，未來將持續將阿里山茶文化與觀光結合，讓更多國際旅客看見台灣高山茶的獨特風味與國際級品質。

