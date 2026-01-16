阿里山賓館天價「一晚4萬5」網酸比墾丁還狠 業者回應了

阿里山賓館一般套房一晚1.5萬，高級的首相套房更是高達4.5萬，引發爭議，對此業者也做出回應。（圖／Google Map）

國旅住宿價格居高不下，甚至在連續假期或是演唱會期間坐地起價，在網路上時常引發討論。近日又有網友貼出阿里山賓館今年的最新房價，最貴的「首相套房」竟高達4萬5千元，遭網友酸「比墾丁還狠」，難怪大家都出國玩，對此業者也回應。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館2026年客房價目表，價格依據平日、旺日、假日及特殊假日共有4種價格，其中最便宜的雙人房平日一晚1萬5000元，假日1萬9000元，特殊假日再貴2000元；4人房平日2萬1000元，特殊假日2萬8000元。此外，還有其他如貴賓套房、歐式套房、和洋式套房及首相套房，其中最高級的首相套房特殊假日一晚高達4萬5000元。

網友也紛紛留言吐槽：「國旅會這樣都是業者自己搞得，然後才哭說沒客人討補助」、「比墾丁還狠耶」、「我太窮了，所以只好出國」、「去日本可以睡至少2晚還有找」、「還以為幣值是越南盾」；但也有人緩頰，表示阿里山賓館等級跟規格都很高，這樣價格實屬合理。

對此阿里山賓館經理王覺非回應，全台灣並非只有他們賣這樣價格，比他們貴的飯店多的是，旅館一般套房價格落在1萬5左右，拿特殊套房來放大檢視實在沒意義。他解釋，價目表上的都是定價，提早訂房都可享有至少9折優惠，且相較大多僅有早餐的飯店，他們還有供應晚餐，至於能否接受，就讓民眾自己衡量。

