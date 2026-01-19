阿里山賓館房價掀熱議「最高4.5萬元」 業者回應了
近期位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，因1.5萬元起的房價掀起網友熱議；對此，業者今日發表聲明表示，客群不一樣，去年營收創新高代表客人能接受，且整體住房率維持約6成左右，不過今年歷史館還仍調降2,000元。
「差點以為是越南盾！」近期有網友於臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館的最新價目表，基礎的貴賓雙人房平日要1.5萬元、假日要1.9萬元、特殊假日則要2.1萬元，最貴的首相套房平日要3.5萬元、假日4.2萬元、特殊節日為4.5萬元。價目表曝光引發正反兩方網友熱議。
綜合《TVBS》《ETtoday》報導，業者說明，飯店平日售價1.5萬元，包含自助餐式早餐與晚餐，官網也會不定期推出住房專案及優惠折扣，亦會依不同住房專案提供生態、天文、部落、小火車體驗等套裝遊程體驗，並非網路流傳高不可攀的定價。
阿里山賓館總經理王覺非指出，2025年飯店營收創新高，顯示消費者能接受這個價位，而高價位飯店客群層本就不一樣，且整體住房率大概都維持在60%上下。業者也指出，去年已完成歷史館35間客房改裝，房價也調降2,000元，而現代館打造全新頂級客房，預計將於2月春節後亮相。
