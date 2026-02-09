阿里山賓館推出全新「雲端之森」頂級客房 雲瀑森林療癒住宿體驗

長假旅遊熱潮帶動山林度假需求，阿里山國家森林遊樂園區再添高端住宿亮點。坐落於海拔2,274公尺園區制高點、擁有百年歷史的阿里山賓館，宣布全新升級頂級客房「雲端之森」，以森林、雲瀑與日落景致為設計靈感，結合自然生態與靜謐空間美學，主打沉浸式高山療癒體驗，為2026年山林旅宿市場揭開新頁。

↑圖說：阿里山賓館頂級客房採自然光灑落的落地窗設計，迎向遼闊無邊的森林、雲霧，彷彿把阿里山直接收入眼底。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

阿里山以日出、夕陽、雲海、森林與鐵道「五奇」聞名，四季景致變幻萬千，近年更因森林療癒風潮興起，成為國內外旅客尋求身心放鬆的重要場域。阿里山賓館被扁柏與杉林環抱，坐擁雲海翻騰與夕照層染山巒的壯麗景觀，地理位置得天獨厚。賓館表示，此次耗時一年多規劃整建，在高山環境施工不易的條件下，投入大量資源打造6間全新升級客房，期望提供更精緻、私密且深度的住宿體驗。

「雲端之森」客房以高山森林與山嵐雲海為主題，採大面積落地窗設計，引入自然光線與戶外景致，讓旅人於室內即可飽覽杉柏林相與雲霧流動之美。每間客房均配置獨立式浴缸，部分房型更設有專屬陽台，可遠眺晨曦雲瀑與層巒疊嶂，營造彷彿置身雲端的靜謐氛圍。

↑圖說：阿里山賓館頂級客房交誼廳，揉和木質與溫柔暖色系的愛馬仕橘，完美的住進晨曦和日落。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

阿里山賓館總經理王覺非表示，觀察近年旅遊型態轉向精緻化與私密化，特別規劃專屬交誼空間，鎖定包團與高端客層需求。交誼廳同樣採大面落地窗設計，將塔山步道與眠月線一帶山景盡收眼底，室內空間融合木質調與暖橘色系軟裝，在晨光與夕照映襯下，展現沉穩而溫潤的山居質感，讓旅人靜賞山色由金黃轉為靛藍的流轉變化。

除硬體升級外，賓館亦結合四季主題推出深度體驗遊程。3月花季期間安排和服體驗，呼應日治時期林業文化記憶；4月至5月初夏則規劃水山療癒行程，由專業導覽帶領走訪水山療癒步道、水山巨木與舊鐵道遺跡，遠眺鄒族聖山，透過森林芬多精與靜心漫步，釋放壓力、沉澱心緒。

↑圖說：走訪水山療癒步道享受森林療癒遊程，還可以目睹千年的水山巨木。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

業者指出，在快節奏的生活中，愈來愈多旅人渴望「不趕路」的假期體驗。透過「雲端之森」客房與系列森林療癒遊程，盼為旅客打造一段坐看雲起、靜聽山林悅聲的高山時光，重新感受阿里山層層雲瀑與森林深處所蘊藏的世界級自然魅力。

