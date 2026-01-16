阿里山賓館新房價曝光！最貴「一晚4.5萬」 他愣：以為越南盾

近日有網友在臉書貼出阿里山賓館2026年的最新房價，最貴的「首相套房」特殊假日竟要價4萬5000元，就連基礎的貴賓雙人房平日也要1萬5000元，驚人的房價一曝光立刻在網路引發討論。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享阿里山賓館的最新價目表，內容顯示，貴賓雙人房平日1萬5000元、假日1萬9000元，特殊假日甚至漲到2萬1000元；四人房平日2萬1000元、假日2萬6000元、特殊假日2萬8000元。至於最高級的「首相套房」，平日3萬5000元、假日4萬2000元、特殊假日4萬5000元，讓原PO看到價格後驚呼「差點以為是越南盾」。

貼文曝光後掀起討論，許多網友開始痛批，「這價格不如去日本」、「所以我只能一直出國」、「泰國這價格可以包月了」、「平日的價格已經夠我日本五天四夜機加酒的價格，還有找」、「貴成這樣真的扯」、「國旅不是一般人消費起的」、「我以為我多數一個零，結果不是！」、「國旅會落此下場實在不冤」。

「阿里山賓館」最貴一晚要價45000元。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

不過也有網友為阿里山賓館緩頰，「就目標客群不同而已，還沒倒表示還正在盈利，花得起的人還是有」、「貴是你的問題，不是定價的問題，現在預約要排到明年六月」、「實際上花的起的人還是很多的，不然也不會這樣訂價」、「這間入住率有7成以上，我去阿里山都是住這間」、「這間本來就高級飯店，有這價位挺正常的」。

此外，也有網友分析房價高的原因，包括阿里山地形限制、無法大量興建新旅館、運送物資成本高，「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外，形成壟斷局面」，認為在地理與環境條件下，這樣的房價仍有其合理性。

