阿里山賓館新春限定 櫻花主題房早鳥優惠開跑，送「Win -Win森林密馬」福袋
【旅遊經 洪書瑱報導】
一年之計在於「春」、一日之計在於晨，轉眼之間馬年春節的9天假期即將到來，想「森」呼吸感受新鮮的空氣，迎接馬年的春節第一道矚光，而且還有機會欣賞櫻花呢，阿里山無疑是符合所有條件的好所在，而位於阿里山阿里山森林遊樂園區的「阿里山賓館」推出一站式體驗的服務，凡於明(2026)年2月14日至2月21日初五入住阿里山賓館即可享自助式早、晚餐，及房客專屬大廳咖啡下午茶，再加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋。搶攻這波旅宿商機，即日起至2026年1月31日止，預訂阿里山花季櫻花主題房指定房型享早鳥8折優惠，贈櫻豔繽紛賞櫻隨行袋乙個(市值NT＄4,800)！
小笠原山無死角寬廣視野迎接馬年
春櫻上冠羽畫眉
阿里山大自然景觀、林業鐵路、永續旅遊，連續耀上國際，包括入選《紐約時報》2025 年52 個必訪景點的百年森林鐵道，也被Lonely Planet（孤獨星球）列入必遊的旅行清單，吸引國內外遊客春節長假到阿里山度假。阿里山賓館王覺非總經理說，春節住房升溫訂房率也將近7成，外籍遊客較去年成長15%，新春推出「Win-Win森林密馬」為題的福袋，不僅象徵阿里山屢獲國際獎項殊榮，也在馬年獻上勝利與好運的美好寓意。凡於2月14日到2月21日初五入住阿里山賓館，就能獲贈「Win-Win森林密馬」福袋，內容物包括：阿里山茶禮盒、嘉義經典方塊酥燈籠禮盒，以及香氛保養隨行包等多項好禮！
「Win-Win森林密馬」春節福袋，在馬年獻上勝利與好運的美好寓意
搭乘林鐵火車暢遊阿里山，尋幽探訪隱藏版手沖咖啡
此外，冬末初春，園區內各品種櫻花開始綻放，山櫻花在巨木林立的森林中交織初春的浪漫麗景，春節期間台18線公路、阿里山國家風景區沿線，欣賞桃紅色山櫻花的粉紅驚喜，即日起至2026年1月31日前，預訂櫻花主題套房房型享8折、其他房型享9折優惠，加贈櫻豔繽紛賞櫻隨行包(市值＄4,800)。春節出遊阿里山，除了欣賞山林美景，還能造訪阿里山特色咖啡館、茶屋，讓遊客在舒適空間與家人、朋友歡聚一堂，漫步森林步道欣賞初櫻綻放的粉色浪漫。
迎接馬年第一道曙光，莫過於祝山、小笠原山的日出景致，入住阿里山賓館的房客可以搭乘賓館安排的接駁車到阿里山車站，搭乘森林火車到金質獎特優，全台最高鐵路祝山車站，再步行大約10分鐘到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出破曉的美景，也可以在一旁的木棧道欣賞中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈壯麗景色，新春期間在阿里山「馬」上就能感受迷濛森林的謐靜森呼吸，登山望遠，的雲起與日出，來迎接萬象更新的新的一年。
以上圖片：阿里山賓館提供
