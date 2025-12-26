阿里山賓館春節暢玩〈孤獨星球〉旅遊指南必遊鐵道 限時預訂搶粉紅商機

鍾和風/高雄報導

2026春節連假長達9天，搶攻這波旅宿商機，阿里山森林遊樂園區的阿里山賓館推出一站式體驗的服務，只要於2026年2月14日至2月21日初五入住阿里山賓館即可享自助式早、晚餐，及房客專屬大廳咖啡下午茶，再加贈新春限定「Win-Win森林密馬」福袋，即日起至2026年1月31日止，預訂阿里山花季櫻花主題房指定房型享早鳥8折優惠，贈櫻豔繽紛賞櫻隨行袋乙個(市值NT$4,800)！

2026新春限定福袋~阿里山茶禮盒、香氛護膚保養品隨行袋、五胜肽金箔淨化面膜，及經典伴手禮盒方塊酥等。(圖/阿里山賓館提供)

阿里山大自然景觀、林業鐵路、永續旅遊，連續耀上國際，包括入選《紐約時報》2025 年52 個必訪景點的百年森林鐵道，也被Lonely Planet（孤獨星球）列入必遊的旅行清單，吸引國內外遊客春節長假到阿里山度假。阿里山賓館王覺非總經理說，春節住房升溫訂房率也將近7成，外籍遊客較去年成長15%，新春推出「Win-Win森林密馬」為題的福袋，不僅象徵阿里山屢獲國際獎項殊榮，也在馬年獻上勝利與好運的美好寓意。只要2月14日到2月21日初五入住阿里山賓館，就能獲贈「Win-Win森林密馬」福袋，內容物包括阿里山茶禮盒、嘉義經典方塊酥燈籠禮盒，以及香氛保養隨行包等多項好禮！

到阿里山旅行，除欣賞山林美景，還能品味阿里山手沖咖啡與點心。(圖/阿里山賓館提供)

此外，冬末初春，園區內各品種櫻花開始綻放，山櫻花在巨木林立的森林中交織初春的浪漫麗景，春節期間台18線公路、阿里山國家風景區沿線，欣賞桃紅色山櫻花的粉紅驚喜，即日起至2026年1月31日前，預訂櫻花主題套房房型享8折、其他房型享9折優惠，加贈櫻豔繽紛賞櫻隨行包(市值$4,800)。春節出遊阿里山，除了欣賞山林美景，還能造訪阿里山特色咖啡館、茶屋，讓遊客在舒適空間與家人、朋友歡聚一堂，漫步森林步道欣賞初櫻綻放的粉色浪漫。

迎接馬年第一道曙光，莫過於祝山、小笠原山的日出景致，入住阿里山賓館的房客可以搭乘賓館安排的接駁車到阿里山車站，搭乘森林火車到金質獎特優，全台最高鐵路祝山車站，再步行大約10分鐘到360無死角、視野更開闊的小笠原山迎日出破曉的美景，也可以在一旁的木棧道欣賞中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈壯麗景色，新春期間來阿里山感受迷濛森林的謐靜、坐看雲起與日出迎接萬象更新的馬上幸運之年。