阿里山賓館最新房價曝光！住宿最貴「一晚要價4.5萬」 網嚇傻：含機票嗎

生活中心／施郁韻報導

阿里山賓館最新價目表，最頂級的「首相套房」特殊假日一晚開價4萬5000元。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）

近年來不少人討論​台灣國旅，被認為消費較高，住宿價格居高不下，不少人直言寧可買機票出國旅遊。一名網友在臉書貼出一張照片，阿里山賓館2026年最新價目表，其中最頂級的「首相套房」特殊假日一晚開價4萬5000元，引發網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張照片，直呼「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾」。照片中可見到，最基礎的「貴賓雙人房」平日要1萬5000元，假日則是1萬9000元，特殊假日則是2萬1000元。

此外，「貴賓四人房」平日開價2萬1000元、假日要2萬6000元，特殊假日要2萬8000元。最頂級的「首相套房」平日開出3萬5000元，假日則是4萬2000元，若碰上特殊假日一晚高達4萬5000元。

貼文一出，引起網友熱烈討論，有網友看完後表示，「這是有包含機票嗎？」、「不會花這錢住宿」、「看一看還是出國好了」、「不要懷疑，有錢人在玩的」、「難怪大家選擇出國，性價比更好玩更多」、「看了一晚價格…出國機加酒跟團還有找」。

也有網友認為「這間入住率有7成以上，我去阿里山都是住這間」、「這是以價制量的價錢啊，阿里山賓館真的不缺人去住」、「開在山上不用錢？物資送上山不用錢？」

