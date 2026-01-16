阿里山賓館最貴「一晚要4.5萬」 網驚：以為是越南盾…

阿里山賓館。（圖／翻攝自阿里山賓館臉書）





一名網友近日在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張阿里山賓館2026年最新房價價目表，其中最基礎的房型平日入住即需1萬5000元，而頂級的「首相套房」在特殊假日更開價一晚4萬5000元，高昂價格讓原PO直言：「差點以為是越南盾」。

頂級首相套房特殊假日要價4.5萬

根據流出的價目表顯示，阿里山賓館歷史館的「貴賓雙人房」平日房價為1萬5000元、假日1萬9000元，特殊假日則來到2萬1000元；「貴賓四人房」平日為2萬1000元、假日2萬6000元，特殊假日則要2萬8000元。

而全館最高等級的「首相套房」，平日定價3萬5000元、假日4萬2000元，特殊假日更高達4萬5000元。雖然該價格包含早晚餐（一泊二食），但仍備註不含入園門票且無加床服務。

網友反應兩極

此文一出立刻引發網友正反論戰。批評方認為房價高得離譜，紛紛表示：「這錢不如去日本玩，機票住宿費也差不多」、「以後像墾丁一樣再來喊沒人去」、「泰國這價格可以包月了」。

然而也有支持方指出該飯店定位特殊，留言回應：「這是以價制量的價錢，這間不缺人住」、「入住率有7成以上，去阿里山都住這間」、「錢太高自然會被淘汰，不需要特別發文」。

網友分析：無競爭對手且物資運輸困難

針對房價居高不下的原因，有網友分析指出，阿里山與日月潭等觀光區不同，周邊缺乏腹地興建新飯店，在沒有競爭對手的情況下，房間數量有限形成壟斷局面。

此外，也有民眾表示：「開在山上物資運送不用錢？」、「阿里山巨檜森林世界罕有，且該地區已不可能有新旅館進駐或原地重建，值得擁有這樣的等級價位」。

