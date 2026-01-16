阿里山賓館最貴一晚4.5萬 全場嚇傻：出國玩還有剩

國旅住宿價格居高不下，時常在網路上引發討論，一名網友近日貼出阿里山賓館今年的最新房價，平日最便宜的貴賓雙人房一晚也要1萬5000元，最貴的首相套房在特殊假日則要4萬5000元。貼文曝光立刻掀起熱議，一票人驚呼這價位出國玩還有剩，在台灣卻只能睡十幾個小時。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館2026年客房價目表，價格依據平日、旺日、假日及特殊假日共有4種價格，其中最便宜的雙人房平日一晚1萬5000元，假日1萬9000元，特殊假日再貴2000元；4人房平日2萬1000元，特殊假日2萬8000元。

廣告 廣告

價目表中還有更高價的貴賓套房、歐式套房、和洋式套房及首相套房，最貴的首相套房平日3萬5000元、旺日3萬9000元、假日4萬2000元、特殊假日更達4萬5000元。房價均包含早、晚餐，但不含入園門票。

原PO發文驚呼，「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾。」大票網友全看傻，「台灣人一個月的薪資不夠住一晚飯店」、「我還以為是月租」、「3、4年前住一晚9000多就已經覺得很誇張了，現在真的是離譜。」

許多網友表示住一晚的價格都可以出國旅遊了，「定價2萬6000元，都能出國玩5天了，在台灣只能睡十幾個小時」、「阿里山還有人去喔？去富士山不好嗎」；但也有少數網友直言，「能撐到現在，不就代表有他的行情在。」

更多中時新聞網報導

F3秀肌情阿信包緊緊被嫌棄

NBA》愛德華茲致命拋投 灰狼逆襲馬刺

吳申梅解鎖牛舌3連發 寵粉送Crybaby盲盒