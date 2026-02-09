阿里山賓館融合山林、悅聲、日落、雲瀑之美 頂級客房「雲端之森」探索世界級雲瀑森林療癒

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】座落在阿里山國家森林遊樂區內最高級的飯店阿里山賓館，其頂級客房採自然光灑落的落地窗設計，迎向遼闊無邊的森林、雲霧，彷彿把阿里山直接收入眼底，讓您完美的住進享受晨曦和日落美景。

春節長假期間許多民眾選擇遠離城市走進山林，阿里山國家森林遊樂園區的日出、夕陽、雲海、森林、鐵道五奇絕景，變化萬千卻又不喧嘩的旅程深受國內外遊客喜愛。園區中心點擁有百歲歷史的阿里山賓館，看好身心放鬆、森林療癒深度體驗，2026年全新頂級客房，以「雲端之森」煥彩多姿為概念，從森林系空間設計、山嵐雲海、自然生態等元素，讓房客不趕路，沉浸在高山森林雲瀑中，帶領旅人以嶄新視野，探索阿里山的新魅力。

阿里山豐富的森林、自然生態、森林鐵道，屢登國際媒體讚譽，再加上森林療癒風行，成為許多民眾身心放鬆的絕佳場域。位於園區2,274公尺海拔至高點的阿里山賓館，整座飯店被山林環繞包圍著，蘊藏著絕美扁柏、杉林、雲海和日落、夕陽景色，無論從哪個角度都得以延攬山林美景。阿里山賓館王覺非總經理說，賓館耗時1年多投入昂貴的營建費用和高山建造不易的時間成本，全新打造再升級6間森林、雲霧的客房，採自然光灑落的落地窗設計，每間客房皆設置獨立式浴缸，讓杉柏生態直接映入眼簾，其中兩間客房特別設計獨立專屬陽台，直接迎向遼闊無邊的森林、雲霧、晨曦，彷彿把阿里山直接收入眼底！

雲端之森為概念發想的全新客房，蒐羅高山森林、山嵐雲海，雲霧晨曦，王覺非總經理說，看好私人包團、精緻、深度體驗的遊程，除了全打打造頂級客房，精心規劃專屬、私人聚會交誼廳，以大片落地窗設計，開闊無死角的視野框住一整片壯麗的山巒美景、雲瀑流雲，遠眺塔山步道眠月線遺世獨立美感。特別一提的是，交誼廳的沙發設計揉和木質與溫柔暖色系的愛馬仕橘呈現經典時尚的風格，完美的住進清晨和日落，隨著夕陽金黃色光芒，山色逐漸沉靜，靜享山色變化萬千又不喧囂的悠閒。

長假期間，想要選一座山把時間、心情，靜靜的留給森林，阿里山賓館給旅人一個不被打擾，坐看雲起時的放鬆假期。阿里山賓館的住房專案也融入在地特色，結合四季不同風情的體驗遊程，像是3月阿里山花季期間的和服體驗，回味日治時期的林業繁華，4月~5月初夏則邀請旅人跟著達人的步伐，享受水山療癒舒展身心與靜心的深層體驗，藉由阿里山達人導覽水山療癒步道、水山巨木、水山線舊鐵路步道，在清幽的水山步道遠眺鄒族聖山、看古老巨木，藉著森林散發的芬多精，釋放壓力與負面情緒，探索專為旅人打造的雲霧、森林療癒的秘境！

圖：位於阿里山森林遊樂區園區2,274公尺海拔至高點的阿里山賓館，整座飯店被山林環繞包圍著，蘊藏著絕美扁柏、杉林、雲海和日落、夕陽景色，無論從哪個角度都得以延攬山林美景，聲、日落、雲瀑之美。春節連假賓館全新再升級頂級客房，讓您享受「雲端之森」探索世界級雲瀑森林療癒。（記者吳瑞興翻攝）