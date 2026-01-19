阿里山賓館頂級套房即將登場 漫步雲端飽覽磅薄雲海
記者鍾和風/高雄報導
位於阿里山森林遊樂園區2274公尺高海拔的阿里山賓館，得天獨厚地理環境，不只提供絕佳的身心靈釋放場域，也讓房客獨享阿里山日出、日落、千變萬化壯麗的磅薄雲海；不必起早趕路，就能輕鬆走進巨木群、森林、步道、日出，自在的穿梭在世界級的雲霧鐵道、漫步千年巨木林...，在全球旅遊型態轉變，後疫情時代的旅人追求大自然、放鬆身心與質感體驗的「深度療癒」遊程中，住進阿里山，如同走進大自然，將無盡美景、無價的寶藏盡收眼底。
阿里山賓館磅薄雲海。(圖/阿里山賓館提供)
阿里山賓館位於阿里山國家森林遊樂區核心地帶，是許多旅人心中最具代表性且最具價值感的園區內住宿。阿里山賓館總經理王覺非說，賓館位於高海拔的特性，除了7樓無死角的景觀平台能欣賞到阿里山五奇美景的3奇: 雲海、晚霞與日落，更讓旅人減少前往祝山、小笠原山景觀台的夜間移動負擔，不必天未亮就搭車移動，清晨只要走出房門，就能迎向森林、巨木群步道，輕鬆漫遊神木線、沼平線、祝山線森林鐵道周邊景色，就近搭乘森林小火車體驗阿里山世界級的無價景觀。
阿里山 祝山林道享受芬多精。(圖/阿里山賓館提供)
阿里山賓館總經理王覺非特別說明:近期網路上流傳阿里山賓館高價位的房型定價並不是實際的售價。阿里山賓館平日售價1萬5000元，此價位乃包含一樓麗景廳全自助式早餐及晚餐，官網也會配合節慶、節日不定期的推出優惠折扣，及生態、天文、部落、小火車體驗等套裝多元遊程，並不是網路流傳高不可攀的單一房間定價。阿里山賓館去年營收創新高，館方也在去年砸下重資完成改裝歷史館35間客房，還將歷史館的房價調降2000元，並且投入昂貴的營建成本和高山建造不易的時間成本耗時1年多，在10樓頂層新增加6間，讓旅人能夠近距離親近森林、雲瀑的客房，希望吸引更多國內外遊客，探索百年歷史與人文的阿里山賓館，住進阿里山靜謐夜色和晨曦與雲瀑之中，釋放壓力，療癒身心靈。
阿里山賓館盡收無價美景。(圖/阿里山賓館提供)
紐約時報在去年選出全球必訪52個旅遊目的，帶動阿里山國際知名度，目前3成客源是國際客，7成是國旅，阿里山高海拔特色的房型和場域需求增加，特別改裝10樓打造雲端漫步概念的空間環境和客房，阿里山賓館重新改裝現代館頂層10樓6間精緻的客房預計將於2月春節後正式亮相，不只能讓貴賓獨享山林幽靜，在私密、不受打擾空間，深度體驗雲霧、森林療癒，還能飽覽360度視野開闊山林景色，日落、夕陽的絢麗奇景。
阿里山擁有世界級的美景及深厚的文化底蘊，深藏著無價、國際級水準的自然景觀，極具2日遊、3日遊深度旅遊價值，阿里山賓館未來也持續整合阿里山綠食餐桌、在地永續輕旅的遊程，提升旅遊品質，讓更多國內外遊客深度探索阿里山。
其他人也在看
他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導即將迎來春節假期，許多人會提前規劃家庭旅遊行程，最近有網友到論壇分享，他起初打算想帶家人到東部走春，一查價格發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史
舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1
太魯閣晶英周年慶！「山海款待」三天二夜每房每人7,999 元起 預購晚餐買一送一
太魯閣晶英酒店週年慶，為感謝旅人推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。此外，專案更誠意加碼「入住前預購晚餐買一送一」超值禮遇，並提供沐蘭 SPA 全身按摩療程1,000元抵用金，邀請旅人以舒緩的漫遊步調，重新發現東岸山水的美好。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 3
馬到成功一路發！全台6大靈驗財神廟 參拜流程、補財庫供品一次看
春節走春，不只拜年，更要把一整年的好運一次迎回家。無論是事業加速、財運開跑，最適合安排一趟「求財走春小旅行」，在香火鼎盛的財神廟前，為新的一年許下「馬到成功、一路發」的心願。精選全台 6 大靈驗財神廟，從北到南一次收錄，認識各廟宇的特色與參拜重點，讓走春不再只是人擠人，而是一趟把財氣、好運與安心感通通帶回家的新年祈福旅程。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新春玩苗栗必收！牡丹花季登場 梅花、橘林、落羽松、草莓園同步美拍
2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
福壽山、武陵農場寒梅盛開 梨山賞花好去
寒流接力報到，台中市福壽山農場約500株梅樹目前進入盛開期，紅、粉、白梅花讓農場披上繽紛彩衣，武陵農場梅花也將近5成綻放，在2月中旬櫻花季登場之前，成為梨山賞花好去處。福壽山農場梅樹花色與種類豐富，福壽山農場今日指出，梅花花期約從12月下旬到1月底，遊客在農場的松廬與福壽山莊可以看到白梅與紅梅的花蹤自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
國旅住宿變貴是假象？觀光署曝房價「其實在下滑」：國人旅遊模式改變
近來部分熱門景點出現人潮冷熱不一的情況，引發外界對國內旅遊是否「退燒」的討論，交通部觀光署強調，若把焦點拉回整體市場數據，國旅並未降溫，反而正逐步轉換樣貌。據交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，2024年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的2019年成長逾3成，顯示國內旅遊的消費力道依然穩健。從出遊次數觀察，2024年國內旅遊達......風傳媒 ・ 55 分鐘前 ・ 2
汐止康誥坑溪山櫻花開近一成 夜櫻點燈至2/22
賞櫻季即將來臨。新北市綠美化環境景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，沿岸近200株山櫻花已開近一成多，桃紅花海沿溪綻放、與水景相映成趣，吸引不少民眾前來拍照、漫步賞花。汐止區公所同步推出「文化櫻花季」，即日起至2月22日止，結合夜櫻燈光、攝影比賽及市集體驗，邀請民眾走進都會溪畔，感受白天與夜晚截然不同的自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
2026角板山行館梅花季 賞梅、品美食、體驗原民文化
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（17）日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎湖花火節機位搶破頭？易遊網早鳥優惠開跑！五星住宿激省3100元起
2026年「澎湖國際海上花火節」將於5月4日至8月25日登場，今年最大亮點莫過於攜手《七龍珠Z》聯名合作，活動期間除了有規模升級的煙火秀表演，更結合動漫元素無人機光演出，在海天交會的舞台上，打造全台最具話題性的夏日花火盛會，勢必再度掀起朝聖熱潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
巷仔Niau來助陣 台南六甲落羽松季邀松鶴逗陣遊曾文
台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」現身六甲落羽松林，為1月31日登場的六甲落羽松季宣傳，邀請全國遊客「松鶴」逗陣遊曾文（取六甲特色落羽松、火鶴花的諧音松鶴代表最好結伴之意），歡迎來打卡留念。台南市長黃偉哲推薦以六甲落羽松為中心，適合遊客來趟北台南春節輕旅行。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
國旅住宿貴森森？觀光署揭數據「平均房價不升反降」旅遊型態大轉變
部分熱門景點近來人潮起伏不定，引發外界討論「國旅是否降溫」。不過，從整體市場數據來看，國內旅遊並未退場，而是逐漸轉型。交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」指出，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國旅消費動能仍持續累積。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
阿里山賓館房價掀熱議「最高4.5萬元」 業者回應了
近期位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，因1.5萬元起的房價掀起網友熱議；對此，業者今日發表聲明表示，客群不一樣，去年營收創新高代表客人能接受，且整體住房率維持約6成左右，不過今年歷史館還仍調降2,000元。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 179
坐擁象山日出美景 阿里山隙頂「璦勒芬莊園」 打造高山住宿新指標
【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】阿里山旅遊再添亮點。位於嘉義阿里山公路沿線、隙頂地區最新開幕的景觀民宿「璦互傳媒 ・ 8 分鐘前 ・ 發表留言
春節連假訂房率 嘉市苗栗台南暫居前3名
（中央社記者余曉涵台北19日電）交通部觀光署公布農曆春節訂房率統計，2月14日至21日平均訂房率最高前3名為嘉義市、苗栗縣、台南市，平均訂房率超過或接近5成。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
〈假日休閒〉梅嶺風情萬種 賞梅趣
楠西區曾有著滿山嶺的香蕉，所以被喚為香蕉山，但一甲子以來，香蕉山的香蕉換成了各種梅樹…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
出國旅客人次創新高 業者：平均每人出境2.45次
（中央社記者余曉涵台北18日電）交通部觀光署統計，去年1到11月出國旅客計1738萬239人次，創下歷史新高。旅遊業者指出，根據內部的航班數據顯示，台灣旅客去年每人平均出境2.45次，展現高度旅遊成熟度。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
台北大直英迪格酒店 六周年活動開跑
台北大直英迪格酒店迎來開幕六周年，盛大優惠開跑！首波主打「LUCKY STAY住房專案」，以「把幸運住進旅行裡」為概念，即日起至1月26日開放預訂，住宿日期至2月28日止，電話預訂每房每晚4,888元起（另加稅與服務費），入住即享100％中獎率抽獎機會，獎項包含洲際集團曼谷英迪格三天兩夜住宿、酒店套房住宿券、總統套房升等券、泰市場雙人自助餐與IHG優悅會5,000點會員積分等，總獎值近80萬元；更祭出只要加價6元即可升等豪華精品房的超值禮遇。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
汐止文化櫻花季 呈現溪澗夜櫻之美
記者吳瀛洲∕新北報導 新北市汐止區康誥坑溪櫻花廊道近二百株山櫻花陸續綻放，公所即日起…中華日報 ・ 25 分鐘前 ・ 發表留言
春夏遊日本早鳥優惠先卡位 入住捷絲旅大阪心齋橋館2千有找 再享延退禮遇
春夏遊日本提前規畫可享優惠！晶華國際酒店集團旗下捷絲旅大阪心齋橋館推出「大阪慢遊．早鳥春夏」住房專案，開放預訂1至6月入住的住宿日期，雙人入住每晚日幣 10,000 元起，換算台幣約1,916 元起，並送延後退房至中午12點禮遇，旅人無須匆忙，可輕鬆慢遊大阪。住房專案即日起至2月15日開放預訂，優惠數量有限。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言