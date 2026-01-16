阿里山賓館頂級套房每晚4萬5引熱議 業者曝去年營收刷新高

阿里山賓館首相套房設有客廳，曾有多位元首入住。（翻攝阿里山賓館官網）

近日有網友曝光阿里山賓館2026年客房價目表，其中最高級的「首相套房」，於特殊假日開價1晚4萬5,000元，再度讓國旅議題引發關注，對此，阿里山賓館業者回應，大部分飯店業都會規劃少數高價套房，同時說明阿里山賓館也有一般房型，最低1萬5,000元就能入住，且住宿價格皆包含早、晚餐，而這樣的住宿仍有不少人買單，業者透露，去年營收刷歷史新高。

一名辛姓網友近日於臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館最新房價，並直呼「差點以為是越南盾」暗示房價高貴，價目表顯示，各房型最低從「貴賓雙人房」平日1萬5,000元起價，另外最高級的「首相套房」，即使是平日也要3萬5,000元，特殊假日則要價4萬5,000元。

廣告 廣告

這則阿里山賓館房價貼文，再度引發網友討論國旅和出國旅費差異，「一晚的價格都可以出國了」、「台灣人一個月的薪金！不夠住一晚酒店！」、「如果你沒提醒我是房價，我還以為是房租」，不過也有人緩頰，「認真說還好，阿里山賓館等級本來就是4以上5未滿，跟之前漢來一樣，這種等級的旅館你住不起是你的問題」。

對此，阿里山賓館業者表示，單看全館少數高等套房房價不太有意義，並表示館內正常價格平均落在1萬5,000元至1萬7,000元之間，且費用包含早餐、晚餐，另外官網也會不定時推出優惠方案，館內歷史館價格今年也下調2,000元，業者認為，去年營收刷新歷史，也代表這樣的價位能被消費者接受。





更多《鏡新聞》報導

春節車票開賣系統一度塞車 高鐵曝1小時70萬訂位刷新紀錄

誤信中國旅行社「領一次性旅遊護照」 移民署：恐失台灣身分

中國抵制影響大阪旅遊業 觀光局長談應對！萬博造型太吸睛