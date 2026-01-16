阿里山賓館首相套房一晚飆4.5萬！網驚：差點以為是越南盾

一名網友近日在臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館2026年最新房價表，其中最基礎的貴賓雙人房平日入住需1萬5000元，假日1萬9000元，特殊假日則來到2萬1000元。

貴賓四人房平日為2萬1000元，假日2萬6000元，特殊假日要價2萬8000元。全館最高等級的首相套房，平日定價3萬5000元，旺日3萬9000元，假日4萬2000元，特殊假日更高達4萬5000元。雖然價格包含早晚餐，但不含入園門票且無加床服務。

廣告 廣告

原PO看到價目表後驚呼，差點以為是越南盾。此文一出立刻引發網友正反論戰。批評方認為房價高得離譜，紛紛表示這錢不如去日本玩，機票住宿費也差不多，定價2萬6000元都能出國玩5天，在台灣只能睡十幾個小時。

有人擔心以後像墾丁一樣再來喊沒人去，也有網友直言台灣人一個月的薪資不夠住一晚飯店。然而支持方指出該飯店定位特殊，這是以價制量的價錢，這間不缺人住。有網友表示入住率有7成以上，去阿里山都住這間。

也有人認為房間材料是檜木，又有大人物光臨是賣點，且跟其他飯店有天差地別的環境。針對房價居高不下的原因，有網友分析指出，阿里山與日月潭等觀光區不同，周邊缺乏腹地興建新飯店，在沒有競爭對手的情況下，房間數量有限形成壟斷局面。

此外，開在山上物資運送成本高，阿里山巨檜森林世界罕有，且該地區已不可能有新旅館進駐或原地重建，值得擁有這樣的等級價位。旅遊達人王嘉群也發文批評，表示看到房價後真的為之震撼。他認為阿里山賓館是阿里山唯一的森林公園裡面的飯店，受國家保護，但卻用那麼貴的價格，這個真的是糟糕。

他直言台灣的國民旅遊已經有夠慘的，看看阿里山的飯店價格那麼貴，還有日月潭的飯店那麼貴，難怪很多人都說乾脆出國還比較好。

更多品觀點報導

墾丁客運闖紅燈險撞飛騎士！驚悚畫面曝光

墾丁觀光雪崩式下滑！業者悲嘆：連雞都快餓死了

