阿里山賓館首相套房4.5萬引熱議 總經理揭定價真相

近日有網友在臉書貼出阿里山賓館2026年的最新房價，最貴的「首相套房」特殊假日竟要價4萬5000元，基礎的貴賓雙人房平日也要1萬5000元。對此，總經理王覺非指出，飯店鎖定客群不同，消費者可以自行做選擇。

「阿里山賓館」房價引起網友討論。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

網友在臉書社團「爆廢1公社」分享阿里山賓館的2026年最新價目表，內容顯示，貴賓雙人房平日1萬5000元、假日1萬9000元，特殊假日甚至要2萬1000元；四人房平日2萬1000元、假日2萬6000元、特殊假日2萬8000元。至於最高級的「首相套房」，平日3萬5000元、假日4萬2000元、特殊假日4萬5000元，讓原PO看到價格後驚呼「差點以為是越南盾」。貼文曝光後，也掀起大批網友們討論。

阿里山賓館。 （圖／中天新聞，下同）

對此，阿里山賓館總經理王覺非表示，飯店訂房狀況都維持在60%，客人也會提前2、3個月訂，因為阿里山賓館位處偏遠，物資送上山不易，所有方案均包含「一泊二食」（早餐與晚餐）。

對於網友談論房價太高，王覺非表示，「全台灣比我們貴的飯店多的是，這些沒有來消費過的，只單憑一張房價表就做這樣一個動作，不曉得他（網友）想表達的訴求是什麼」。

王覺非強調，開飯店本來就會鎖定消費族群有哪些，「你住得起的，就會去比較好的，預算有限的，就去住經濟型的」，市面上有各種價格讓消費者去選擇。

王覺非也直言「你說郭台銘出國住，他會去選擇住民宿嗎？他會選擇住一般的經濟型飯店嗎？不可能嘛。」他澄清每家飯店都有一定的訴求、吸引哪種客源。

王覺非也說，阿里山賓館經營外國客人成長10~15%比例，以前是歐洲國家較多，2025年美國客也有成長。他也提到，飯店會推出早鳥價格，若在官網提早訂房，可能最低下殺到8折。

