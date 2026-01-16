阿里山賓館一晚1.5萬起跳！房價曝光掀熱議 網友傻眼：都能出國了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

過年連假將至，許多人會趁著此時預定出去玩的住宿及車票。近日，有網友分享，2026的阿里山賓館最新房價，平日的雙人房1萬5000元起跳，特殊假日更日高達2萬1000元起，就連平日的四人房也要2萬1000元。昂貴的價格讓原PO忍不住直呼：「差點以為是越南盾」，貼文發布後也引起網友熱議。

有網友分享，2026的阿里山賓館最新房價，平日的雙人房1萬5000元起跳。（圖／爆廢1公社 FB）

一名網友在臉書社團「 爆廢1公社 」發布一篇貼文，分享今年阿里山賓館的最新房價。根據價目表上價格，光是平日的貴賓雙人房一晚就需要1萬5000元、假日1萬9000元，特殊假日則要2萬1000元，貴賓四人房則需要2萬1000元、假日2萬6000元，特殊假日則要2萬8000元，而最高規格的首相套房平日一晚就高達3萬5000元，假日則是4萬2000元，特殊假日4萬5000元。不少網友在看了價格後驚呼：「根本可以出國或去住五星級飯店了」。

貼文曝光後，許多網友紛紛在留言區表示：「我們窮人住不起，只能出國玩、出國玩比較實際」、「真的很貴，但是他的自助餐菜色還不錯」、「有這些錢我還不如出國去玩」、「國旅簫條不是沒原因的，住不起真的是我們的問題，這價位國人只能出國玩」。

不過也有網友緩頰認為：「附兩餐，而且客房餐點品質都不錯，其實沒這麼貴」、「還好吧 坐檜木火車一個人也是好幾千」、「那是定價，如果你在訂房網站就不用這麼貴了」、「這價格很久了至少我知道有10年代表他有客群在支持不用操心」。

