阿里山賓館一晚4.5萬惹議 知名主播揪缺點「附1物比較合理」

知名主播王軍凱。（圖／王軍凱臉書）

國旅不僅費用驚人，住宿價格更是居高不下，讓許多台灣民眾選擇出國，近日有網友貼出阿里山賓館最新房價，最貴的「首相套房」高達4萬5千元，遭酸「比墾丁還狠」，不過業者澄清平常住宿約1萬5千元，包含早、晚餐，對此，曾到該處住宿過的主播王軍凱，點出一項大缺點，引起網友熱議。

阿里山賓館最新房價一晚最貴要4萬5千元。（圖／Google Maps）

王軍凱表示曾住過阿里山賓館，先是大讚房間或餐食都不錯，接著婉轉點出缺失：「最『貼心』的就是隔壁房間在聊什麼我都聽得到，晚上吃太飽他們有出去散步，隔天清晨四點多他們就起來要去看日出，我沒要去啊，但我知道他們有帶毛帽和羽絨衣」，可見隔音仍有待加強，對此，他無奈表示：「1.5萬沒牙膏牙刷和水都沒關係，至少要附耳塞才會比較合理」。

王軍凱在留言區曬出一支影片，證明隔音太差並非片面之詞，引起網友回覆：「這部份是贈送沒有另外加價哦」、「有時候不是怕花錢，而是花這麼多錢，還得不到該有的品質，真的不要怪消費者抵制國旅」、「我住過，但餐食不太行，所有食物都放在加熱盤上，但都沒有加熱，通通都是冷的」、「這種高價位，有這種隔音，也真特別」、「這隔音是露營等級吧」。

王軍凱指出過阿里山賓館隔音太差。（圖／王軍凱臉書）

對於價格引發爭議，阿里山賓館經理王覺非先前受訪時回應，台灣並非只有他們開出這樣價格，昂貴的飯店多的是，「旅館一般套房價格落在1萬5左右，拿特殊套房來放大檢視實在沒意義」，接著強調價目表上的都是定價，提早訂房可享9折優惠，相較大多僅有早餐的飯店，他們還有供應晚餐，能否接受就讓民眾自己衡量。

