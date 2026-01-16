阿里山賓館「最貴一晚4.5萬」？ 總經理澄清：「定價」並非實際賣價

阿里山賓館自開始營業至今已經超過百年。（圖／翻攝自阿里山賓館官網）

國旅房價再掀討論！近日有網友在社群平台貼出「阿里山賓館」房價表，最基本的雙人房平日房價就要1萬5000元，最貴的房型特殊假日更飆到4萬5000元，讓不少民眾感嘆「有錢人才能國旅」。對此，阿里山賓館總經理王覺非強調，「定價」並非實際賣價，如配合相關優惠，房價絕對不會是4萬多元。

一名網友日前在Threads貼出一張照片，可以看到最基礎的「貴賓雙人房」定價為2萬6000元，平日房價1萬5000元、假日1萬9000元、特殊假日2萬1000元；而「貴賓四人房」定價是3萬3000元，平日房價2萬1000元、假日2萬6000元、特殊假日2萬8000元；最昂貴的「首相套房」定價為5萬4000元，平日房價3萬5000元、假日4萬2000元、特殊假日4萬5000元。

阿里山賓館價目表。（圖／翻攝自Threads／@clayder2113）

對此，原PO便忍不住驚呼，「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾」、「其實一泊二食，他們的價格打個5折還算可以接受」。

貼文曝光後，不少民眾紛紛在底下留言，「貴成這樣真的很扯」、「這是睡在神木上的價格嗎？」、「笑死，飛去沖繩4天3萬機票含住才多少錢。去阿里山當盤子嗎？」、「台灣不值得這種房價啦」、「有錢人才能國旅」、「難怪大家選擇出國」、「沒仔細看以為是阿里山難的救援價格」。

也有人認為，「山上維護不易」、「定價不是售價」、「定價歸定價，實際歸實際，印出來的東西不標貴一點，要怎麼給你折扣」、「客人願意付就會有人住，價格太高自然會被市場淘汰」、「他們坐落在阿里山森林遊樂區裡面，出外就看得到一堆樹，比某5星級大飯店好多了」、「本來這種就不是追求CP客人的首選，但是他的優點就是交通方便」。

根據《三立新聞網》報導，阿里山賓館總經理王覺非回應，價目表上標的是「定價」，並非實際賣價，而這張價目表主要是給未訂房、直接到臨櫃現場的旅客參考，類似於定價標準；旅客只要前往官網訂購，或是選擇提前2、3個月預約，賓館都有相關觀星專案、生日專案等優惠，房價絕對不是表定的4萬多元。

王覺非直言，阿里山賓館位處偏遠，物資要送上山不容易，而所有住宿方案均包含「一泊二食」，這在阿里山地區已經相當難得，因此希望網友查詢官網資訊，或直接致電詢問，不要看到「定價」就嚇到。

