阿里山賓館「1晚4.5萬」掀熱議！業者聲明「非實際價格」 春節後再推新頂級客房

阿里山賓館。翻攝阿里山賓館臉書



近日有網友PO出阿里山賓館2026年最新房價表，最貴房價來到4.5萬元，最便宜也要1.5萬元，引起網友熱議。對此，業者今（1/19）發聲明表示，會不定期推出優惠，實際價格並非如定價，也指出去年改裝的歷史館35間客房，還降價2千元，今年春節後還會推出現代館的全新頂級客房。

有網友15日在臉書「爆廢公社」PO出阿里山賓館2026年客房價目表，雖然是一泊二食含早晚餐，但最基本的「貴賓雙人房」平日就要15000元，「貴賓四人房」平日也要21000元，最高級的「首相套房」則是平日35000元，特殊假日甚至飆到45000元，讓他驚呆說：「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾」。

廣告 廣告

阿里山賓館2026年價目表近日在網路引發熱議。翻攝爆廢公社臉書

有網友直呼：「在這價格寧願去住青森奧入瀨溪星野度假村含來回機票」、「我錢不夠還是選擇出國」、「國旅不是一般人消費起的」。另也有網友認為：「開在山上不用錢？物資送上山不用錢？」、「附兩餐，而且客房餐點品質都不錯，其實沒這麼貴」、「那是定價，如果你在訂房網站就不用這麼貴了！」

據《TVBS》《ETtoday》報導，業者說明，飯店平日售價1.5萬元，包含自助餐式早餐與晚餐，官網也會配合節慶不定期推出住房專案和優惠折扣，根據不同住房專案會提供生態、天文、部落、小火車體驗等套裝遊程體驗，並非網路流傳高不可攀的定價。

業者表示，2025年飯店營收創新高，為了帶給旅客新體驗，在去年完成歷史館35間客房改裝，並調降房價。另外，砸下重金於現代館10樓新增6間的客房與套房，歷時1年多也即將完成，預計2月春節後亮相。

阿里山賓館。翻攝阿里山賓館臉書

業者強調，飯店位在阿里山國家森林遊樂區的核心地帶，旅客在7樓景觀平台就能欣賞到阿里山五奇美景中的3奇「雲海」、「晚霞」與「日落」，出門就能漫遊巨木群步道、森林鐵路等，相當便利。

更多太報報導

女大生做報告心碎滿地 釣出男友劈腿還嗆：有需求妳又不幫解決

台中11歲女童大叫後猝死！驗出「B19病毒」 蘋果臉是病徵、無藥可治

諾羅病毒大爆發！狂噴酒精「幫它洗澡」殺不死 醫：這1招最有效