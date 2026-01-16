阿里山賓館2026房價曝光！「最貴一晚4.5萬」 網驚：以為是越南盾

阿里山是台灣著名觀光景點之一。（圖／翻攝臉書／阿里山國家森林遊樂區）

一名網友近日在社群平台臉書社團貼出阿里山賓館最新2026年房價表，引發廣大討論。圖片顯示，基礎的貴賓雙人房平日房價為新台幣1萬5000元，假日1萬9000元，特殊假日甚至達2萬1000元；而最昂貴的「首相套房」平日房價為3萬5000元、假日4萬2000元、特殊假日4萬5000元，讓不少網友看了直呼價格「以為是越南盾」。

原PO在Threads上貼出照片並表示，看到這樣的價錢「差點以為是越南盾」。據圖片內容，基礎的貴賓四人房平日房價為2萬1000元，假日2萬6000元，特殊假日2萬8000元。相比一般觀光旅館或民宿房價，阿里山賓館的訂價頗具話題性。

貼文曝光後，吸引大批網友留言討論，「沒仔細看以為是阿里山難的救援價格」、「貴成這樣真的很扯」、「習慣就好，看看沖繩五星才4000左右，寧願出國」、「笑死，飛去沖繩4天3萬機票含住才多少錢。去阿里山當盤子嗎？」、「其實一泊二食，他們的價格打個五折還算可以接受」、「這是睡在神木上的價格嗎？」、「所以我只能一直出國」。

不過也有網友持反向意見表示支持：「這是以價制量的價格，阿里山賓館真的不缺人去住」、「客人願意付就會有人住，價格太高自然會被市場淘汰」、「這間入住率有7成以上，我去阿里山都是住這間。」

阿里山賓館的價目表嚇壞民眾。（圖／翻攝Threads／@clayder2113）

另外，有知情人士在底下留言指出，「定價」跟售價不同，「台北旅社也會寫定價10000」；一名自稱該賓館離職員工透露，「這個是定價我們現在平常看到叫做優惠價。這個價格是給觀光局用的，以防過年或是特殊節日時可以以原價作為漲價來計算，我們現在看到的是叫做優惠價是特別優惠的價格。所以你看到突然漲價什麼？不好意思，那不是漲價，但是原價那如果超過原價的話觀光局就會出手去檢舉罰款。所以聰明的業者就會把原價訂得很高，所以以防之後被檢舉罰錢。他們都會貼在門口讓旅客須知。」

也有不少網友進一步分析阿里山當地旅宿價格較高的原因，「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外」、「開在山上不用錢？物資送上山不用錢？」另有論點強調阿里山的自然資源獨特，包括巨型檜木林等世界罕見的自然景觀，使得該地旅宿具有一定的市場定位。

